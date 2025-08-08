Дефицит федерального бюджета РФ за семь месяцев превысил 4,9 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета России по итогам января – июля 2025 года составил 4,9 триллиона рублей, что эквивалентно 2,2% от ВВП страны. Об этом сообщается в отчёте Министерства финансов. Показатель уже превысил часть годового прогноза, несмотря на меры по корректировке доходной и расходной политики.

За один только июль дефицит увеличился на 1,2 триллиона рублей, что стало одним из самых высоких значений за текущий год. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, дефицит вырос на 3,78 триллиона рублей, что Минфин объясняет двумя основными факторами: снижением поступлений от нефтегазовых доходов и опережающим финансированием расходов в начале года.

Нефтегазовые поступления в бюджет за январь – июль составили 5,5 триллиона рублей, что на 18,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. В ведомстве отмечают, что это связано с понижением средней мировой цены на нефть, что напрямую повлияло на доходную часть бюджета.

Ранее, 11 июня, издание «Ведомости» сообщало о замедлении темпов роста дефицита: если в апреле он увеличился почти на 1 триллион рублей, то в мае прирост составил всего около 168 миллиардов рублей — в шесть раз меньше. Однако в июне и июле давление на бюджет вновь усилилось, в первую очередь из-за сезонного спада доходов и продолжения активного расходования средств по ключевым национальным проектам.

Минфин подчеркивает, что несмотря на рост дефицита, финансовая устойчивость бюджета сохраняется за счёт использования средств Фонда национального благосостояния и других резервов. Вместе с тем, ведомство продолжает мониторить ситуацию, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств в рамках утверждённого бюджетного плана на 2025 год.