Хуснуллин: 19% девелоперов в России находятся в зоне риска банкротства

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что около 19% застройщиков в России могут столкнуться с риском банкротства. С таким заявлением он выступил в интервью газете «Ведомости».

По словам вице-премьера, основной причиной рисков для девелоперов стали переносы сроков ввода в эксплуатацию 19% строительных проектов. «Эти 19% девелоперов находятся в зоне риска, но это не значит, что они обязательно обанкротятся они могут и достроить», подчеркнул Хуснуллин.

Однако он предупредил, что ситуация может ухудшиться. По его оценке, доля застройщиков в зоне риска может превысить 30%, если сохранится текущая ситуация с ключевой ставкой в течение ещё полугода, а также при отсутствии притока финансирования в строительную отрасль и снижении интереса граждан к инвестициям в недвижимость.

Хуснуллин отметил, что стабильность рынка напрямую зависит от макроэкономической ситуации, доступности кредитов и спроса со стороны населения. Власти, по его словам, продолжают мониторить положение в отрасли и рассматривают возможные меры поддержки для предотвращения системных рисков.