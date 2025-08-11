Бывшая нефтедобывающая компания Petroneft объявила о добровольной ликвидации

Британская компания Petroneft Resources, ранее занимавшаяся разведкой и добычей нефти и газа в России, объявила о начале процедуры добровольной ликвидации. Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа, сообщается в официальном заявлении компании.

«Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята резолюция о добровольной ликвидации компании», — говорится в пресс-релизе.

Ликвидатором Petroneft назначен Дэвид Ван Дессель, который займётся распределением оставшихся активов между акционерами — в денежной форме или иным способом, предусмотренном законодательством.

По данным на 30 сентября 2023 года (последняя доступная отчётность), крупнейшими акционерами Petroneft были: Natlata Partners Limited (под контролем Максима Коробова) — 25,7%, Ллойд Уиггинс — 14,46%, Дарья Шафтельская — 9,2%, J&E Davy — 6,6%, Seguro Nominees Limited — 5,4%.

Petroneft ранее владела рядом нефтегазовых активов в России, включая 90%-ю долю в ООО «Линейное» (оставшиеся 10% принадлежали Belgrave Naftogas), а также нефтесервисную компанию «Гранит констракшн». Также в структуру входило ООО «Стимул-Т», контролируемое на паритетных началах через кипрскую WorldAce Investments Ltd. совместно с индийской Oil India.

Ликвидация компании связана с уходом международных игроков с российского энергетического рынка на фоне геополитических изменений и санкционных ограничений. Petroneft фактически прекратила операционную деятельность в России в последние годы, что делает ликвидацию логичным завершающим шагом.