В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретённого гражданства

С 11 августа 2025 года в России начал действовать новый закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретённого гражданства Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Теперь количество оснований для лишения гражданства превышает 80. Среди них — тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство, развратные действия в отношении несовершеннолетних от 12 до 14 лет, если преступления совершены в отношении двух и более лиц, а также вовлечение в проституцию, особенно если это сделано организованной группой или в отношении несовершеннолетних. Также в список вошло изнасилование, совершённое группой лиц, по предварительному сговору или организованной преступной группой.

К числу новых оснований отнесены: публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; незаконное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ; конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями; оказание помощи противнику в действиях, направленных против безопасности России, а также публичные призывы к деятельности, угрожающей государственной безопасности.

Закон также предусматривает лишение гражданства за систематическую пропаганду нацистской символики или атрибутики, а также символики запрещённых экстремистских организаций. В перечень вошли и такие правонарушения, как содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или органов иностранных государств, организация незаконной миграции, а также любые преступления, совершённые по экстремистским мотивам или с целью оправдания терроризма и диверсий.

При этом закон не распространяется на лиц, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму и Севастополе. Эти территории освобождены от действия положений закона о лишении приобретённого гражданства.