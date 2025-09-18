Россия может вскоре перейти на расчеты цифровыми валютами с Китаем и Индией

Россия в ближайшее время может начать взаиморасчеты в цифровых национальных валютах с Китаем и Индией. Такое мнение в интервью URA.RU высказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, вероятность такого перехода резко возросла на фоне усиления риторики Китая в отношении США и растущей экономической напряженности между Вашингтоном и Нью-Дели. «Эти факторы создают благоприятную почву для ускорения перехода на альтернативные платежные системы, в том числе — национальные цифровые валюты», — пояснил эксперт.

Разуваев подчеркнул, что именно взаиморасчеты с дружественными странами являются главной целью введения цифрового рубля. Переход на цифровые валюты позволит снизить зависимость от западных финансовых институтов и уменьшить воздействие санкций — включая вторичные, которые США и ЕС применяют против партнеров России.

«Цифровые валюты станут важной частью новой глобальной экономики. Платежи в них идут вне контролируемых Западом систем, что дает странам экономическую и финансовую суверенность», — отметил аналитик.

Также он напомнил, что аналогичные проекты развиваются и в странах ближнего зарубежья. «В Казахстане уже в этом году запускают цифровой тенге, и с Россией такие инициативы активно обсуждаются на международных площадках», — добавил Разуваев.

Эксперт уверен: цифровые валюты центральных банков (CBDC) становятся не просто технологическим новшеством, а инструментом геоэкономической защиты в условиях торговых войн и санкционного давления. Россия, Китай, Индия и другие страны формируют новую финансовую архитектуру — децентрализованную, устойчивую и независимую от доллара и SWIFT.