ЖКХ на первом месте: Москалькова назвала главную причину жалоб россиян

Проблемы качества услуг жилищно-коммунального хозяйства и их необоснованно завышенная стоимость остаются самыми частыми поводами для обращений граждан к правозащитникам. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на Всероссийском форуме развития ЖКХ. Информацию передает ТАСС.

По словам омбудсмена, именно вопросы, связанные с оплатой за неоказанные или некачественные коммунальные услуги, вызывают у граждан наибольшее возмущение и чувство несправедливости.

«Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — подчеркнула Москалькова.

Она привела конкретные примеры: в аппарат уполномоченного поступали жалобы из Челябинской и Московской областей. В частности, в подмосковном городе Электросталь жители месяцами оставались без горячей воды, но при этом продолжали получать квитанции с полной оплатой за эту услугу.

«Люди платят за то, чего не получают. Это недопустимо и нарушает их конституционные права», — заявила Москалькова, призвав контролирующие органы и региональные власти усилить надзор за исполнением обязательств управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Правозащитник также отметила, что такие случаи не единичны и встречаются по всей стране. Она призвала граждан активнее отстаивать свои права — фиксировать нарушения, требовать перерасчетов и обращаться в суды и надзорные органы, включая аппарат уполномоченного по правам человека.