«Восточный фруктовый чай» стал хитом на Московской международной выставке продуктов питания WoldFood. Meco Сянпяопяо достиг 80-кратного роста на российском рынке за два года

На Московской международной выставке продуктов питания WoldFood, открывшейся 16-го числа, фруктовый чай из Китая — Meco Сянпяопяо — стал центром внимания. У стенда собралось большое количество местных дистрибьюторов и потребителей, которые стремились попробовать этот популярный в России «восточный фруктовый чай». И что еще более удивительно, с момента выхода на российский рынок в 2023 году продажи Meco за короткие два года достигли ошеломляющего роста в 80 раз.

В девять часов утра, как только выставка открылась, у зоны Meco уже было многолюдно. Современный дизайн в красных тонах в сочетании с зоной дегустации продукции и сотрудниками в традиционной китайской одежде привлекли внимание многих профессиональных покупателей и посетителей. «Персиково-грейпфрутовый чай меня приятно удивил, баланс чайного аромата и фруктового вкуса очень хорошо продуман», — поделился впечатлениями после дегустации московский дистрибьютор продуктов питания Иван Петров. — «Неудивительно, что он так быстро попал в наши основные торговые сети».

По словам сотрудников на выставке, основное внимание было уделено всей линейке продуктов Meco, включая такие популярные вкусы, как вишня-земляника и гранат-белый виноград, а также был представлен ограниченный вкус в упаковке с пандой. «Многие клиенты проявили интерес к рецептуре нашего продукта, особенно к концепции "настоящий чай и настоящий сок", что как раз соответствует текущему спросу на здоровые напитки на российском рынке».

80-кратный рост за два года: точная стратегия освоения рынка

Успех Meco на российском рынке не случаен. С момента выхода на рынок России в 2023 году бренд принял точную стратегию: сначала войти в крупные торговые сети, такие как «Ашан» и «Магнит», чтобы быстро создать узнаваемость бренда; затем расшириться до премиальных супермаркетов, таких как «АЗБУКА ВКУСА», чтобы повысить имидж бренда; одновременно углубляя присутствие в каналах супермаркетах и общественного питания, охватывая сценарии импульсных покупок.

«Мы заметили, что российская молодежь ищет альтернативу традиционным безалкогольным напиткам», — заявил на выставке ответственный за российский рынок компании Сянпяопяо. — «Meco благодаря своему свежему вкусу, модной упаковке и полезным свойствам как раз удовлетворяет этот спрос».

В настоящее время Meco полностью вошел в основные розничные каналы России, включая такие сети, как «Магнит», «Ашан», «АЗБУКА ВКУСА», «Fix Price», «O'Key», и успешно проник в каналы супермаркетах и общественного питания ключевых городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. На маркетплейсе OZON Meco долгое время занимает лидирующие позиции по продажам в категории чайных напитков, а потребители характеризуют его как «освежающий на вкус», «с натуральным фруктовым вкусом» и «со стильной упаковкой».

Расширение глобальной карты: от России до «списка чайных напитков» молодежи по всему миру

Успех на российском рынке является лишь отражением глобальной стратегии Сянпяопяо. По данным компании, на данный момент Сянпяопяо вышла на десятки стран и регионов, включая США, Канаду, Италию, Францию, Великобританию, Испанию, Португалию, Германию, Швецию, Бельгию, Монголию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Гонконг и Макао (Китай), Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Перу, Индию, став высокоузнаваемым «китайским чайным символом» на полках магазинов.

На выставке саудовский покупатель отметил: «Я увидел историю успеха Meco в России и с нетерпением жду возможности представить его на рынке Саудовской Аравии. Качество и инновации китайских напитков производят впечатление».

По мере продолжения Московской международной выставке продуктов питания WoldFood у стенда Meco по-прежнему многолюдно. Как сказал один московский студент: «Раньше я думал, что китайский чай — это нечто традиционное, но Meco показал, что восточный вкус тоже может быть таким современными и модным». Эта чашка фруктового чая с Востока продолжает писать новую главу интернационализации китайских брендов своим уникальным обаянием.