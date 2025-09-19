«Наследство в 12 миллионов: дело о квартире футбольного тренера дошло до Генпрокуратуры

В Москве продолжается громкий спор вокруг наследства футбольного тренера Юрия Перескокова. Его вдова, 40-летняя Елена Перескокова, оказалась фигурантом уголовного дела, которое ее защита называет необоснованным. Из-за этого разгорается гражданско-правовой спор.

Уголовное дело вместо наследственного процесса

Дело № 12301450299001107 было возбуждено по факту кражи из квартиры на бульваре Веласкеса 27 декабря 2023 года. По версии следствия, после смерти мужа Елена незаконно проникла в жилье и похитила имущество родственников на сумму более 12 млн рублей.

Однако защита утверждает, что речь идет не о краже, а о наследственном конфликте. Перескокова на протяжении нескольких лет проживала в квартире с супругом. У нее были ключи от жилища, она оплачивала коммунальные услуги и покупала мебель. Изъятые предметы, по словам адвокатов, были либо ее личной собственностью, либо совместно нажитым имуществом, которое должно войти в наследственную массу.

Спорные доказательства

Перечень якобы похищенного включает ювелирные украшения, бытовую технику и мебель. Но часть этих вещей Елена вместе с чеками о покупке предъявила следствию. Многие предметы были позже найдены в квартире при повторных осмотрах. Тем не менее, все эти вещи все равно вменили как похищенные.

Особую критику вызывает включение в список похищенного дорогих часов и крупных сумм наличных: по данным адвокатов, никаких документов, подтверждающих их существование, нет, а доказательства основаны лишь на словах одной из дочерей покойного. Примечательно, что заявление в полицию подала только одна наследница, в то время как имущество оформлено на обеих дочерей Юрия Перескокова.

Арест вдовы

Несмотря на то, что более полутора лет Перескокова добровольно являлась на допросы, предоставляла документы и не скрывалась, в августе 2025 года ее задержали. На следующий день Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокаты подчеркивают, что суд даже не рассмотрел возможность альтернативных мер — домашнего ареста или залога. При этом Елена не скрывалась и не препятствовала следствию, а наоборот активно сотрудничала с ним: всегда являлась, давала развернутые показания.

Претензии к прокурорскому надзору

В поданных жалобах указывается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского округов не исполнила надзорные полномочия: не проверила законность возбуждения дела, задержания и предъявления обвинения. По мнению защиты, это позволило следствию без достаточных оснований добиться ареста.

Защита полагает, что дело представляет собой наследственный спор, который без оснований перевели в уголовно-правовую плоскость. Жалобы направлены в Генеральную прокуратуру с требованием проверить действия окружной прокуратуры и сотрудников следствия, а также передать материалы в Главное следственное управление СКР по Москве.

Общественный резонанс

Ситуация вызывает интерес не только из-за громкого имени покойного тренера, но и из-за того, что поднимает важные вопросы в сферах отечественного права:

может ли наследственный конфликт стать основанием для уголовного дела,

насколько оправдана мера пресечения в виде ареста в подобных ситуациях,

как эффективно работает прокурорский надзор.

По мнению юристов, этот случай показывает, что личные конфликты и эмоции способны напрямую влиять на правоприменение, а значит, требуют внимания не только следственных органов, но и общества.

Источник материала: Аргументы Недели