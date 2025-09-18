Цифровой рубль не имеет срока годности — ЦБ развеял очередной миф о новой валюте

Заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахруманова на Московском финансовом форуме заявила, что вокруг цифрового рубля скопилось рекордное количество мифов — в том числе и о якобы ограниченном сроке его действия. По её словам, цифровой рубль — это полноценные деньги, равные по статусу наличным и безналичным, и их сохранность гарантируется Банком России.

«Наверное, такого количества мифов, которые есть вокруг цифрового рубля, не было никогда. У него нет срока действия. Это такие же деньги, как наличные и безналичные, их сохранность гарантируется Банком России», — подчеркнула Кахруманова.

Она также опровергла опасения о принудительном переходе на цифровую валюту: «Никто никого не будет заставлять пользоваться цифровыми рублями. Это личное право каждого гражданина».

Вместе с тем, зампред ЦБ сообщила, что уже в следующем году начнутся выплаты из бюджета и платежи в федеральный бюджет с использованием цифровых рублей — это станет важным шагом в интеграции новой формы валюты в экономическую систему страны.

Напомним, с 15 августа 2023 года в России стартовал пилотный проект по использованию цифрового рубля. На текущем этапе в нём участвует ограниченная фокус-группа — 2,5 тысячи пользователей, зарегистрированных на специальной платформе. Пилот позволит протестировать технологию, оценить удобство и безопасность, а также выявить возможные риски перед масштабным внедрением.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Его введение призвано повысить доступность финансовых услуг, ускорить платежи и снизить издержки для граждан и бизнеса.