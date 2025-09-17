Рынок недвижимости переживает глубокую трансформацию благодаря стремительному внедрению новых технологий. Максим Зыков, агент по премиальной недвижимости в Дубае с инженерным образованием и многолетним опытом, отмечает, что цифровизация меняет не только сам процесс сделок, но и подход к клиентам, позволяя повысить качество сервиса и безопасность операций.

Виртуальные туры и 3D-моделирование: ускорение принятия решений

Традиционно покупка недвижимости требовала личных визитов на объекты, что зачастую занимало недели или месяцы — особенно для иностранных покупателей. Сегодня виртуальные туры и 3D-модели позволяют клиентам буквально «прогуляться» по дому или вилле, не выходя из собственного офиса или дома.

Максим приводит пример одного из своих клиентов из Европы, который из-за ограничений на поездки не мог посетить объекты в Дубае лично. С помощью виртуальных туров он смог изучить несколько вариантов, включая виллы на Пальме Джумейра и апартаменты в Dubai Hills, и принял решение менее чем за месяц. Это значительно ускорило процесс и повысило комфорт клиента.

Автоматизация документооборота: безопасность и скорость

Внедрение электронных подписей и цифровых контрактов стало ключевым фактором ускорения сделок и минимизации рисков. Многие девелоперы и агентства в Дубае уже используют блокчейн-технологии для повышения прозрачности.

В одной из последних сделок Максима с виллой время оформления документов сократилось с привычных 30 до 10 дней, что стало возможным благодаря интеграции автоматизированных платформ и дистанционной работе с юристами. Такой подход повышает уровень доверия клиентов и улучшает их опыт.

Аналитика и большие данные: принятие взвешенных решений

Работая с инвесторами, Максим активно применяет аналитические инструменты и CRM-системы, позволяющие отслеживать динамику рынка, выявлять тренды и прогнозировать доходность проектов. Это помогает клиентам принимать обоснованные решения.

К примеру, при выборе офф-план проекта в Sobha Hartland 2 Максим опирался на данные о скорости продаж, сроках сдачи и рейтингах застройщика, что позволило избежать рисков задержек строительства и обеспечить стабильный доход инвестора.

Онлайн-консультации и круглосуточная поддержка

В условиях глобализации и пандемии личные встречи не всегда возможны. Максим активно использует видеозвонки, мессенджеры и специализированные приложения, чтобы оставаться на связи с клиентами и сопровождать их на всех этапах сделки.

Недавний кейс — клиент из США, который смог полностью оформить сделку на покупку элитной квартиры в Dubai Marina дистанционно. Все переговоры и подписание документов проходили онлайн, что значительно упростило и ускорило процесс.

Роботизация рутинных процессов: больше времени на клиента

Автоматизация расчетов, подготовка договоров и управление платежами освобождают агента от рутинных задач, позволяя сосредоточиться на понимании потребностей клиента и построении доверительных отношений.

Заключение

Максим Зыков уверен: цифровые технологии делают рынок недвижимости более прозрачным, быстрым и удобным. Но ключевым фактором успеха по-прежнему остаётся человеческий фактор — доверие, опыт и профессионализм агента.

Используя современные инструменты, Максим стремится обеспечить максимально комфортный и безопасный процесс покупки недвижимости для каждого клиента, делая технологии помощниками, а не заменой живого общения.