Россия заняла 60-е место в рейтинге инноваций ВОИС

Россия заняла 60-е место в ежегодном рейтинге «Глобальный инновационный индекс» (GII), который публикует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — специализированное учреждение ООН. Это на одну позицию ниже, чем в 2024 году, и продолжение тренда на снижение: в 2023 году Россия была 51-й, а в 2022-м — 47-й.

В рейтинге, оценивающем 139 стран по уровню инновационного развития, РФ оказалась между Арменией (59-е место) и Южно-Африканской Республикой (61-е). При этом российские эксперты утверждают — внутри страны инновационная активность, напротив, растёт.

Лидерами рейтинга стали:

Швейцария

Швеция

США

Южная Корея

Сингапур

Великобритания

Финляндия

Нидерланды

Дания

Китай — впервые в истории вошёл в первую десятку, поднявшись с 11-го места в 2024 году.

Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, пробившейся в топ-10 GII, что эксперты связывают с масштабными инвестициями в науку, патенты и цифровую инфраструктуру.

Почему Россия теряет позиции?

Составители рейтинга отмечают, что снижение связано с замедлением роста по ключевым показателям:

-количество патентных заявок;

-качество научных публикаций;

-объём инвестиций в НИОКР;

-доступ к международным рынкам и технологиям.

Особое влияние, по мнению российских аналитиков, оказывает сокращение объёма актуальных данных, предоставляемых международным организациям. Из-за санкций, ухода западных исследовательских агентств и ограничений на обмен информацией ВОИС вынуждена опираться на устаревшие или неполные источники.

Российские учёные: «Реальность — не в рейтинге»

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ — один из академических партнёров ВОИС — отмечает: внутри страны наблюдается ощутимый рост инновационной активности.

«Мы фиксируем рост числа заявок на изобретения, внедрение ИИ в госуправление, развитие отечественных технологических платформ. Но если международные эксперты не видят этих данных — рейтинг не отражает реальности», — заявил представитель ИСИЭЗ.

Что означает 60-е место?

Позиция в середине таблицы означает, что Россия остаётся среднеинновационной экономикой, но отстаёт от ведущих игроков. Особенно заметно отставание по таким параметрам, как:

-качество университетского образования;

-участие в международных научных коллаборациях;

-привлекательность для венчурных инвестиций.

Перспективы

Эксперты предупреждают: без восстановления связей с мировым научно-технологическим сообществом, без доступа к передовым публикациям и патентным базам — восстановить позиции в рейтинге будет крайне сложно. В то же время, внутренняя мобилизация и политика импортозамещения могут создать альтернативную систему оценки — уже на национальном уровне.