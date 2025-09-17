Россия заняла 60-е место в рейтинге инноваций ВОИС

Россия заняла 60-е место в ежегодном рейтинге «Глобальный инновационный индекс» (GII), который публикует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — специализированное учреждение ООН. Это на одну позицию ниже, чем в 2024 году, и продолжение тренда на снижение: в 2023 году Россия была 51-й, а в 2022-м — 47-й.
В рейтинге, оценивающем 139 стран по уровню инновационного развития, РФ оказалась между Арменией (59-е место) и Южно-Африканской Республикой (61-е). При этом российские эксперты утверждают — внутри страны инновационная активность, напротив, растёт.
Лидерами рейтинга стали:
Швейцария
Швеция
США
Южная Корея
Сингапур
Великобритания
Финляндия
Нидерланды
Дания
Китай — впервые в истории вошёл в первую десятку, поднявшись с 11-го места в 2024 году.
Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, пробившейся в топ-10 GII, что эксперты связывают с масштабными инвестициями в науку, патенты и цифровую инфраструктуру.
Почему Россия теряет позиции?
Составители рейтинга отмечают, что снижение связано с замедлением роста по ключевым показателям:
-количество патентных заявок;
-качество научных публикаций;
-объём инвестиций в НИОКР;
-доступ к международным рынкам и технологиям.
Особое влияние, по мнению российских аналитиков, оказывает сокращение объёма актуальных данных, предоставляемых международным организациям. Из-за санкций, ухода западных исследовательских агентств и ограничений на обмен информацией ВОИС вынуждена опираться на устаревшие или неполные источники.
Российские учёные: «Реальность — не в рейтинге»
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ — один из академических партнёров ВОИС — отмечает: внутри страны наблюдается ощутимый рост инновационной активности.
«Мы фиксируем рост числа заявок на изобретения, внедрение ИИ в госуправление, развитие отечественных технологических платформ. Но если международные эксперты не видят этих данных — рейтинг не отражает реальности», — заявил представитель ИСИЭЗ.
Что означает 60-е место?
Позиция в середине таблицы означает, что Россия остаётся среднеинновационной экономикой, но отстаёт от ведущих игроков. Особенно заметно отставание по таким параметрам, как:
-качество университетского образования;
-участие в международных научных коллаборациях;
-привлекательность для венчурных инвестиций.
Перспективы
Эксперты предупреждают: без восстановления связей с мировым научно-технологическим сообществом, без доступа к передовым публикациям и патентным базам — восстановить позиции в рейтинге будет крайне сложно. В то же время, внутренняя мобилизация и политика импортозамещения могут создать альтернативную систему оценки — уже на национальном уровне.
