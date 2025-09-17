Европа платит за газ в 5 раз дороже США — Драги: «Это угроза для всей экономики ЕС»

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги во вторник обнародовал тревожную статистику: стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Европе сегодня на 60–90% выше, чем в США — и это без учета логистики и регазификации. С учётом всех расходов, реальная разница может достигать пятикратного размера, что создаёт серьёзную угрозу конкурентоспособности европейской экономики.

«Энергетика всегда была точкой уязвимости ЕС. После начала СВО и полного пересмотра энергетической политики ситуация усугубилась. Мы зависим от поставок, которые обходятся нам в разы дороже, чем американцам — и это не просто дорого, это разрушительно», — заявил Драги.

Почему такая разница?

Основная причина — геополитический разворот Европы от российских энергоресурсов. В 2025 году поставки газа из России в ЕС достигли исторического минимума: транзит через Украину прекратился, а единственный оставшийся маршрут — «Турецкий поток» — не покрывает и доли прежних объёмов.

В результате Европа вынуждена закупать СПГ на мировом рынке, где основным поставщиком стал США. Однако американская цена на газ — внутренняя, регулируемая и субсидируемая. Европейцам же приходится платить рыночную стоимость на спотовом рынке, плюс нести расходы на транспортировку, перегрузку и регазификацию — что многократно увеличивает конечную цену.

«Сделка века» на $750 млрд — или ловушка?

Драги напомнил, что в июле 2023 года США и ЕС подписали торговое соглашение, по которому Евросоюз обязуется закупить у американских компаний энергоносителей на $750 млрд до 2028 года. Официальная цель — полностью заменить российские поставки к 2027 году.

Но, по мнению экспертов, за этой цифрой скрывается более тревожный тренд:

«США не просто продают нам газ дороже — они используют энергетику как инструмент экономического давления. Американские заводы работают на дешёвой энергии, а европейские — на дорогой. Это ставит нас в невыгодное положение в глобальной конкуренции. По сути, мы платим за собственное ослабление», — пояснил Драги.

Электроэнергия — та же картина

Проблема не ограничивается газом. Стоимость электроэнергии в Европе также значительно выше, чем в США, что особенно бьёт по энергоёмким отраслям — металлургии, химической промышленности, производству удобрений. Многие предприятия уже сокращают мощности или переносят производство за океан.

Что дальше?

Европейские лидеры всё чаще говорят о необходимости пересмотра энергетической стратегии: ускорение «зелёного» перехода, развитие атомной энергетики, поиск альтернативных поставщиков (Катар, Норвегия, Африка). Однако масштабы и сроки не позволяют быстро заместить потери.

Марио Драги призвал ЕС к стратегической переоценке:

«Мы не можем позволить себе быть заложниками чужой энергетической политики — даже союзников. Иначе мы не просто заплатим больше, мы потеряем экономическую независимость».

Контекст:

С 2022 года Европа потратила более €500 млрд на импорт СПГ — большая часть ушла в США. В то же время, американские производители получают государственные субсидии по программе Inflation Reduction Act, что дополнительно снижает их издержки — и увеличивает разрыв с Европой.