Петербург ожидает рекордный дефицит бюджета в 2026 году — 188 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета в 2026 году — до 188 млрд рублей, что на 52,8% выше ожидаемого показателя 2025 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников, назвав главными причинами «охлаждение экономики», замедление роста доходов от налога на прибыль и опережающий рост расходов по сравнению с поступлениями.

Доходы растут, но недостаточно

По плану, доходы бюджета Петербурга в 2026 году составят 1,454 трлн рублей, что на 4,7% больше, чем в 2025-м. Более 90% поступлений — налоговые. Основными источниками станут:

НДФЛ — 671,1 млрд руб. (46% доходов), рост на 10,5% к 2025 году;

Налог на прибыль организаций — 377,9 млрд руб. (26% доходов), рост всего на 2,9%.

Именно замедление роста налога на прибыль стало ключевым фактором бюджетного дисбаланса. Для сравнения: в 2025 году прогнозировался рост этого налога на 12,1%, а в 2026-м — менее трети от того показателя.

«Газпромный» удар: последствия отмены КГН

Основная причина снижения поступлений — резкое сокращение перечислений от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). После отмены института КГН в 2023 году Петербург, ранее получавший значительную долю налога на прибыль от таких гигантов, как «Газпром», оказался в числе самых пострадавших регионов.

Сейчас федеральный центр перечисляет регионам лишь часть доходов от бывших КГН — по специальному нормативу. В 2026 году этот норматив вновь снизится, а поступления от бывших членов КГН упадут почти на 50% по сравнению с текущим годом.

«Это системное снижение, которое повторяется ежегодно с 2023 года. Мы адаптируемся, но оно существенно влияет на структуру доходов», — пояснил Корабельников.

Расходы растут быстрее доходов

При этом городские власти вынуждены наращивать расходы — на социальные обязательства, инфраструктуру, транспорт и безопасность. Бездефицитный бюджет в таких условиях невозможен, признали в Смольном.

Вице-губернатор подчеркнул, что город продолжает работать в рамках «трехлетнего бюджетного прогноза», но внешние экономические условия и федеральные решения по налоговой политике требуют постоянной корректировки.

Что дальше?

Эксперты отмечают, что Петербург не одинок в своей ситуации — многие регионы сталкиваются с аналогичными вызовами. Однако для северной столицы, где ранее концентрировались крупнейшие налоговые поступления от КГН, переходный период оказался особенно болезненным.

Власти рассчитывают на компенсационные меры со стороны федерального центра, а также на развитие собственной налоговой базы — в частности, за счёт малого и среднего бизнеса, IT-сектора и туризма.