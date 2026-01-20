Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав нового международного формата — «Совета мира» — в качестве одного из его учредителей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян на своей странице в социальной сети Fасеbook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории Российской Федерации).

Согласно опубликованному тексту официального документа, приглашение было направлено Пашиняну 16 января 2026 года. «Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру», — отметила Багдасарян.

Подробности о целях, структуре и деятельности «Совета мира», инициированного Трампом, пока не раскрываются. Однако шаг свидетельствует о стремлении американского лидера продолжать участие в международных дипломатических процессах через новые многосторонние платформы.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории Российской Федерации.