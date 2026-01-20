Главу Звёздного городка Евгения Баришевского отправили под домашний арест по делу о взятке

Глава Звёздого городка Евгений Баришевский, подозреваемый в получении взятки в крупном размере, помещён под домашний арест. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«Баришевскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнил собеседник агентства. Чиновник проходит подозреваемым по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подробности расследования пока не раскрываются.

Ранее следователи направили в Тверской районный суд Москвы ходатайство об избрании в отношении Баришевского более строгой меры пресечения — содержания под стражей. Однако суд отказался удовлетворить это требование и избрал домашний арест.

Евгений Баришевский возглавляет администрацию Звёздного городка с 2017 года. До этого он занимал пост главы Лобни, дважды избирался депутатом Московской областной думы, где работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. В 2014–2016 годах чиновник руководил администрацией Орехово-Зуева.

Расследование уголовного дела продолжается.