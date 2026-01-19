Налоговая может проверить самозанятых при поступлении крупных или регулярных сумм

Федеральная налоговая служба (ФНС) может обратить внимание на финансовые операции самозанятых граждан в четырёх типичных ситуациях, рассказала «Газете.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

По её словам, первым поводом для интереса со стороны контролирующих органов становятся крупные разовые поступления, значительно превышающие обычный уровень дохода. Например, если человек зарегистрирован как самозанятый репетитор и обычно получает десятки тысяч рублей в месяц, но на его счёт неожиданно поступают миллионы, это почти наверняка вызовет запрос от налоговой.

Второй триггер — регулярные крупные переводы от одних и тех же физических или юридических лиц. Даже если такие платежи оформлены как оплата услуг, ФНС может заинтересоваться, не скрывается ли за ними трудовая или предпринимательская деятельность, требующая иного налогового режима.

Сорокина уточнила, что два других случая, при которых возможны проверки, связаны с расхождениями между декларируемым доходом и стилем жизни, а также с использованием счетов самозанятых для обналичивания средств или транзитных операций. Однако подробности по этим пунктам она оставила за рамками текущего комментария.

Эксперт подчеркнула: хотя самозанятость предоставляет упрощённый налоговый режим, это не означает полную анонимность. Все операции проходят через систему контроля ФНС, и любые аномалии могут стать основанием для уточняющих запросов или даже переквалификации деятельности.