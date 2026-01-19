Путин одобрил инициативу по гарантированному вывозу угля из Кузбасса на Восток

Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра энергетики Сергея Цивилёва о заключении соглашения между Кемеровской областью (Кузбассом) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на гарантированный вывоз угля в восточном направлении.

Согласно проекту документа, в 2026 году планируется обеспечить погрузку 60 миллионов тонн угля — это на 10% больше, чем в 2025 году, когда показатель составил 54,1 миллиона тонн. Инициатива сейчас находится на рассмотрении у вице-премьера Виталия Савельева, курирующего транспортный блок.

Однако реализация соглашения вызывает серьёзные опасения у РЖД. Компания неоднократно выражала возражения против инициативы, указывая на растущие финансовые трудности. Основные причины — низкие тарифы на перевозку угля и ограниченная пропускная способность Восточного полигона, включающего Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. По данным отраслевых экспертов, инфраструктура уже работает на пределе, а дополнительные объёмы могут усугубить логистические узкие места.

Несмотря на возражения железнодорожников, власти настаивают на необходимости поддержки угольной отрасли Кузбасса, которая остаётся ключевым экспортным активом России на фоне переориентации торговых потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион. Вопрос баланса между экономическими интересами региона и техническо-финансовыми возможностями РЖД остаётся открытым.