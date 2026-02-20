Трамп поручил рассекретить документы о внеземной жизни: Пентагон начинает публикацию материалов

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и другим федеральным ведомствам начать процесс публикации государственных документов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social, где глава государства назвал возможное рассекречивание подобных материалов «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

В своём обращении Трамп обосновал решение огромным общественным интересом к теме внеземных цивилизаций и необходимостью обеспечения прозрачности в вопросах, которые десятилетиями оставались закрытыми. По его словам, граждане США имеют право знать, какая информация находится в распоряжении правительства.

Барак Обама ранее высказался о высокой вероятности существования внеземной жизни, отметив отсутствие доказательств контакта с цивилизациями в период своего президентства.

На фоне нового распоряжения актуализировались слова экс-президента США Барака Обамы, который 15 февраля в интервью заявил, что «вероятность существования жизни где-то там велика». При этом он в шутку добавил, что за время своего пребывания в Белом доме «не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт».

Подобные высказывания со стороны высокопоставленных политиков способствуют росту публичной дискуссии о месте человечества во Вселенной и о степени осведомлённости государственных структур о возможных внеземных визитах.

Официальные представители Пентагона пока не уточнили конкретные сроки и формат публикации документов. Ожидается, что процесс начнётся с предварительной оценки архивов, связанных с наблюдениями неопознанных аномальных явлений, отчётами разведывательных служб и материалами исследовательских программ.

Важным аспектом станет баланс между принципом открытости и защитой сведений, составляющих государственную тайну. Эксперты предполагают, что часть документов может быть опубликована в отредактированном виде, с изъятием чувствительных данных о методах разведки и военных технологиях.

Решение президента уже вызвало активную реакцию в медиапространстве. Сторонники прозрачности приветствуют шаг как исторический, подчёркивая, что тема НЛО давно вышла за рамки конспирологии и требует научного и общественного осмысления.

В то же время часть аналитиков выражает осторожность, отмечая, что даже после рассекречивания документы могут не содержать однозначных доказательств существования внеземных цивилизаций. Тем не менее, сам факт начала системной работы с архивами рассматривается как важный прецедент в политике информационной открытости США.