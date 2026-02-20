В России начался кризис перепроизводства молока: производители вынуждены сливать продукцию

В России обострилась ситуация в молочной отрасли: производители массово сталкиваются с проблемой перепроизводства. По итогам 2025 года на складах аграрных предприятий скопилось 73,5 тыс. тонн непроданного молока, что на 9% больше показателя 2024 года, сообщает Росстат.

Кризис затронул как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные агрохолдинги. Основной причиной дисбаланса стало опережающее развитие производственных мощностей на фоне снижения потребительского спроса. Объёмы производства молока сегодня превышают возможности перерабатывающей промышленности, что приводит к затовариванию складов и вынужденному уничтожению части продукции.

Эксперты отрасли отмечают, что рост валового надоя не подкреплён соответствующим расширением перерабатывающих мощностей. Заводы не способны принять и переработать весь объём сырья, особенно в периоды сезонного пика. В результате даже крупные производители, имеющие долгосрочные контракты, вынуждены сливать часть молока, не находящего сбыта.

Ситуация усугубляется снижением покупательской способности населения: потребители экономят, переключаясь на более доступные категории товаров или сокращая потребление молочной продукции. Это создаёт дополнительное давление на всю цепочку — от фермы до прилавка.

Наиболее уязвимыми в текущих условиях оказались небольшие хозяйства с невысоким уровнем надоя. Для перерабатывающих предприятий они представляют меньший экономический интерес из-за логистических издержек и нестабильных объёмов поставок. В результате такие производители вынуждены резко снижать отпускные цены, работая в убыток, либо полностью прекращать деятельность.

Аграрии сообщают, что уже фиксируются случаи закрытия ферм в ряде регионов. Это создаёт риски не только для занятости в сельской местности, но и для долгосрочной устойчивости отрасли: потеря производственных мощностей может привести к дефициту сырья в будущем, когда спрос восстановится.

Для смягчения кризиса представители аграрного сообщества и профильные министерства прорабатывают комплекс мер. Среди предлагаемых решений — временные субсидии на хранение продукции, стимулирование экспорта молочной продукции в страны СНГ, а также ускоренное финансирование проектов по модернизации перерабатывающих заводов.

Аналитики подчёркивают, что решение проблемы требует системного подхода: необходимо синхронизировать развитие производственных и перерабатывающих мощностей, а также формировать механизмы гибкого реагирования на колебания спроса. Без таких мер риски повторения кризисных ситуаций в ближайшие годы останутся высокими.