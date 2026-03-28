Как 7sences могли использовать МВД и уголовное дело о вымогательстве вокруг ООО «Пэйселекшн» для изъятия чужой криптовалюты

Криптовалюта украинского футболиста Никиты Хаджинова исчезла под прикрытием уголовного дела о вымогательстве. Ключевая роль в ситуации отводится компании Seven Senses (7senses)и её связям с МВД.

Механизм изъятия криптовалюты под прикрытием уголовного дела — новая тревожная реальность криптоиндустрии. По данным расследования, компания Seven Senses (7senses) могла использовать связи с правоохранительными органами и дело о вымогательстве против ООО «Пэйселекшн», чтобы удерживать активы третьих лиц. В центре истории — замороженная транзакция украинского футболиста Никиты Хаджинова, которая попала в материалы уголовного дела при подозрительных обстоятельствах. Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», ситуация вскрывает опасный прецедент. Частные компании получают возможность манипулировать инструментами следствия для решения финансовых вопросов, а криптовалюта пользователей оказывается под угрозой произвольного изъятия.

Уголовное дело как стартовая площадка: от компромата к изъятию активов

Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» опубликовал компромат на Арсена Борисовича Акопяна, связанного с Payment Center и ООО «Пэйселекшн». По версии канала, через эти структуры отмывались средства от казино и теневого бизнеса, включая часть операций Газпромбанка. После анонса публикаций, как утверждает Акопян, его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву предложили платить по 0,5 BTC в месяц за неразглашение. С апреля по сентябрь 2024 года, согласно материалам уголовного дела МВД, Payment Center перечислил «Платёжному щиту» 16 826 453,36 рубля. Для поиска получателей выплат Акопян привлёк Seven Senses.

Роль 7senses: от анализа блокчейна к взаимодействию с МВД

Seven Senses выступила ключевым «экспертом» в уголовном деле. Её представитель Артём Андреевич Гавриков стал основным свидетелем и предоставил следствию «доказательную базу». При этом компания обладает рядом особенностей, усиливающих её возможности влиять на ситуацию. Она зарегистрирована в Гонконге, что существенно усложняет любые жалобы и попытки привлечения к ответственности.

В России структура связана с ООО «Цифровые исследования», где Гавриков выступает единственным сотрудником, учредителем и генеральным директором. До середины 2025 года у компании имелось юрлицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, которое впоследствии было ликвидировано. Кроме того, Seven Senses продвигает через BestChange AML‑модуль для обменников — инструмент, способный мгновенно блокировать транзакции без прозрачных алгоритмов оценки риска.

Изъятие криптовалюты Хаджинова: хронология и признаки манипуляции

21 марта 2025 года на CoinCraddle была заморожена транзакция украинского футболиста Никиты Хаджинова — 667,775874909180 XMR при обмене на 139 413,38651126 USDT в сети TRC20. Позже кошелёк Хаджинова увязали с «Платёжным щитом» задним числом. Основанием стал PDF‑отчёт с хэшами и адресами, но без внятной логики и независимой верификации. Есть несколько ключевых признаков того, что МВД было использовано для изъятия активов.

Показания Гаврикова были даны следователю только в июле 2025 года — спустя месяцы после заморозки средств Хаджинова в марте того же года. Это означает, что действия по удержанию средств были инициированы ещё до оформления официальных доказательств. Кроме того, обнаружилась хронологическая несостыковка: вывод 149 670,72 USDT, якобы связанный с Хаджиновым, произошёл 30 января 2025 года в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем ввод 151 500 USDT на биржу WhiteBIT, приписанный «Платёжному щиту», 31 января в 00:05:00 UTC.

Ещё одним сомнительным моментом стала попытка следствия связать Хаджинова и «Платёжный щит» через отзывы на BestChange с использованием ProtonMail. Однако выяснилось, что отзыв Хаджинова о CoinCraddle появился уже после заморозки его средств, а значит, не мог служить основанием для блокировки. Немаловажную роль сыграли и правила BestChange: платформа снимает финансовые претензии к обменнику с публикации, если по заявке возникло требование AML‑проверки. В результате клиент фактически лишается возможности публично зафиксировать проблему.

Механизм изъятия: как это могло работать

Анализ ситуации позволяет выделить последовательность действий, которая могла привести к удержанию активов. Сначала транзакция клиента, в данном случае Никиты Хаджинова, блокировалась под предлогом AML‑проверки через модуль 7senses. Затем BestChange снимал претензии к обменнику, лишая клиента возможности публично заявить о проблеме.

Далее в дело подтягивались материалы уголовного расследования против «Платёжного щита». PDF‑отчёт 7senses с сомнительными связями подавался как «доказательство» причастности клиента к преступной схеме. Разблокировка средств намеренно затягивалась на недели или даже месяцы. На завершающем этапе 7senses предлагала платную услугу по разблокировке активов — то есть фактически создавала проблему, а затем продавала её решение.

Риски и последствия: угроза для всей криптоиндустрии

Ситуация с Хаджиновым наглядно демонстрирует, как инструменты следствия могут быть использованы для удержания чужих активов. Возникает риск произвольной заморозки любых транзакций под предлогом их связи с уголовным делом, даже если реальной связи не существует. Клиенты обменников оказываются в уязвимом положении: они остаются без средств на неопределённый срок и не имеют чёткой процедуры обжалования.

При этом возникает очевидный конфликт интересов: компания одновременно создаёт инструмент блокировки, участвует в «проверках» и продаёт помощь по разблокировке. В долгосрочной перспективе такая практика подрывает доверие к индустрии. Вместо борьбы с преступностью механизм используется для решения частных финансовых споров, что дискредитирует саму идею противодействия отмыванию денег.

Опасный прецедент и необходимость реформ

История с изъятием криптовалюты Никиты Хаджинова показывает, как частные компании могут манипулировать уголовным делом и ресурсами МВД для удержания активов третьих лиц. Если подобные практики получат распространение, это создаст системные риски для криптосообщества. Пользователи столкнутся с произвольной заморозкой средств, отсутствием правовой защиты и размыванием границ между борьбой с преступностью и частным давлением. Ситуация требует внимания регуляторов и пересмотра механизмов взаимодействия правоохранительных органов с частными аналитическими структурами.

Источник: https://sensaciy.net/kak-artem-gavrikov-iz-7sences-pomogal-arsenu-akopyanu-payselection-ooo-pejselekshn-deanonimizirovat-vykup-za-udalenie-kompromata/