Минэкономразвития: налог на сверхприбыль нужно соотносить с инвестиционными циклами отраслей

При обсуждении возможного введения налога на сверхприбыль необходимо учитывать инвестиционные циклы в отраслях, чтобы не поставить под угрозу уже запущенные проекты. Об этом РБК сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

В ведомстве напомнили, что вопрос налогообложения ресурсной ренты уже прорабатывался в 2022 году, когда проводилась донастройка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Тогда механизм сделали прогрессивным — привязали ставки к росту цен на сырьевые товары.

«Если у депутатов есть информация о том, что имеет смысл вернуться к этому инструменту, то необходимо анализировать соответствующие расчеты», — отметили в министерстве, подчеркнув важность взвешенного подхода к любым изменениям в налоговой системе.

Минфин: обсуждений дополнительного изъятия прибылей за 2025 год нет

Министерство финансов не рассматривает возможности дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 год. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов, передаёт «Интерфакс».

По его словам, анализировать текущие сверхдоходы на фоне роста цен отдельных экспортных товаров преждевременно. «Надо смотреть цифры. Пока у нас никаких обсуждений нет», — сказал Сазанов, акцентировав внимание на необходимости опираться на фактические данные, а не на гипотетические сценарии.

Вопрос изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей на фоне роста цен поднял один из депутатов Государственной Думы 26 марта. Парламентарий предложил такую меру для поддержания баланса федерального бюджета в условиях повышенной нагрузки на расходные статьи.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя инициативу, заявил, что вопрос о налоге на сверхприбыль в отдельных отраслях действительно служит предметом отдельного анализа. Министерство готово к конструктивному диалогу по этой теме, добавил он.

При этом Решетников указал на ключевое условие: любые фискальные новации необходимо «соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, да и с тем, чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить». Такой подход, по мнению министра, позволит избежать негативных эффектов для реального сектора экономики.

Текущая позиция федеральных ведомств сигнализирует о сдержанном отношении к идее экстренного введения налога на сверхприбыль. Для компаний это означает сохранение предсказуемости налоговой нагрузки в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем эксперты отмечают, что дискуссия по теме ресурсной ренты и изъятия сверхдоходов, вероятно, продолжится. Бизнесу рекомендуется отслеживать развитие диалога между законодателями и регуляторами, а также заранее оценивать потенциальные риски изменения фискальных условий в сырьевых и экспортно-ориентированных отраслях.