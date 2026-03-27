ПСБ изменил ставки по вкладам с 27 марта

С 27 марта 2026 года Промсвязьбанк изменил процентные ставки по депозиту «Мой доход» на всех сроках размещения. Новые условия действуют для всех категорий клиентов и выглядят следующим образом:

три месяца — 13,3% годовых (рост на 1 п.п.);

шесть месяцев — 12,8% годовых (снижение на 0,5 п.п.);

девять месяцев — 13% годовых (снижение на 0,2 п.п.);

один год — 12,5% годовых (снижение на 0,2 п.п.);

полтора и два года — 11% годовых (рост на 0,5 п.п.).

К базовой ставке предусмотрены надбавки для отдельных категорий клиентов. Пенсионеры, получающие пенсию на счет в ПСБ, могут получить дополнительные 0,5 п.п. Владельцы пакетов услуг Orange Premium Club и Orange Premium Club Club+ — плюс 0,6 п.п. Зарплатные клиенты банка получают надбавку в размере 0,5 п.п. Надбавки суммируются с базовой ставкой.

Выплата процентов по вкладу осуществляется в конце срока. Минимальная сумма вложений составляет 10 тыс. рублей при размещении через банкомат, в остальных случаях — 100 тыс. рублей.

По депозиту «Сильная ставка» также пересмотрены ставки на ряде сроков. Обновленные условия с учетом надбавки за привлечение новых средств:

три месяца — 13,8% годовых (рост на 0,3 п.п.);

шесть месяцев — 13,3% годовых (снижение на 1,2 п.п.);

девять месяцев — 13,5% годовых (снижение на 0,9 п.п.);

один год — 13% годовых (снижение на 0,9 п.п.).

Важно отметить, что указанные ставки действуют при условии вложения «новых денег» — разницы между текущей суммой средств клиента на всех счетах в ПСБ и максимальным остатком, зафиксированным за три последних месяца до открытия вклада (за исключением семи календарных дней перед открытием). Без применения данной надбавки максимальная ставка составит 12,8% годовых на сроке три месяца.

Выплата процентов по вкладу «Сильная ставка» также производится в конце срока. Минимальная сумма для размещения — 100 тыс. рублей.

Обновленная тарифная сетка ПСБ создает разные сценарии выгоды для клиентов. Вклад «Мой доход» с надбавками может быть интересен пенсионерам и зарплатным клиентам банка, особенно на коротких сроках: ставка 13,3% на три месяца выглядит конкурентно на текущем рынке.

Депозит «Сильная ставка» ориентирован на клиентов, готовых разместить новые средства: при выполнении условия по «новым деньгам» ставки на сроках до года остаются выше среднерыночных. Однако для тех, кто не может выполнить это требование, эффективная доходность будет ниже на 0,5–1 п.п.

Эксперты рекомендуют перед открытием вклада сравнить условия нескольких банков, учитывая не только номинальную ставку, но и требования к минимальной сумме, возможности пополнения и досрочного закрытия, а также порядок выплаты процентов.