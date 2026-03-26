Минцифры предлагает сократить время хранения информации о заемщиках

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило изменения в регламент работы инфраструктуры «Цифрового профиля гражданина», которые предусматривают сокращение срока хранения согласий на получение кредитов и проведение связанных банковских операций. Если ранее такие согласия действовали 50 лет, то теперь их срок предлагается уменьшить до семи дней.

Речь идет о согласиях на предоставление кредита (в том числе с кредитным лимитом), оформление овердрафта, выпуск и обслуживание банковской карты для кредитного обслуживания, получение кредитного отчета из бюро кредитных историй и ряд других операций. Для отдельных сценариев, таких как открытие счета в цифровых рублях или формирование персональных финансовых предложений, установлен промежуточный срок хранения - шесть месяцев.

Позиция Минцифры

В министерстве обосновывают инициативу необходимостью обеспечить гражданам полный контроль над персональной информацией. По мнению ведомства, пятидесятилетний срок действия согласия избыточен: большинство операций, для которых запрашивается разрешение, носят разовый характер, и семидневного окна банкам достаточно для проверки достоверности сведений через «Цифровой профиль».

Также в Минцифры отметили, что неоднократно получали обращения от граждан с просьбой сократить длительность хранения согласий. В ведомстве подчеркнули, что у бизнеса отсутствует объективная необходимость в доступе к персональным данным клиента на протяжении десятилетий. При этом министерство не исключает дальнейшей корректировки сроков, поскольку работа ведется в экспериментальном формате с тестированием различных подходов.

Реакция банковского сообщества

Участники финансового рынка встретили инициативу скептически. По мнению экспертов, недельный срок действия согласий непрактичен, поскольку не может быть короче срока правоотношений по заключенному с клиентом договору.

Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка, указал, что новое ограничение делает невозможной проактивную передачу сведений из «Цифрового профиля», которая могла бы снизить нагрузку на банки за счет уменьшения количества повторных запросов. Это, в свою очередь, приведет к росту операционных затрат финансовых организаций и повысит уровень недовольства клиентов, которым придется чаще подтверждать свои разрешения. При этом эксперты напоминают, что граждане и сейчас имеют право отозвать любое согласие в любой момент.

Неожиданность изменений и технические гипотезы

Как следует из письма Банка России, разосланного кредитным организациям в середине марта, регулятор провел опрос участников рынка о последствиях планируемых изменений. Источники отмечают, что столь радикальное сокращение сроков не обсуждалось с финансовым сообществом заранее, и даже для ЦБ инициатива стала неожиданностью.

Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, предположил, что инициатива могла исходить от технических специалистов, стремящихся оптимизировать IT-инфраструктуру. По его мнению, только техническими соображениями можно объяснить диспропорцию, при которой согласие на открытие счета в цифровых рублях (процедура, занимающая минуты и осуществляемая единожды) хранится шесть месяцев, а согласие на получение кредита - всего семь дней.

Усиление роли «Цифрового профиля» с 1 апреля

Значимость «Цифрового профиля» для клиентов банков возрастет в ближайшее время в связи с изменением подходов к оценке долговой нагрузки. С 1 апреля 2026 года кредитные организации, включая банки и микрофинансовые организации, переходят на новые правила расчета показателя долговой нагрузки физических лиц.

Теперь сведения о доходах заемщиков будут поступать исключительно через «Цифровой профиль» из информационных систем Федеральной налоговой службы и Социального фонда России. Это означает, что частота запросов согласий через сервис существенно вырастет, и сокращение срока их действия до одной недели может создать дополнительную операционную нагрузку как на финансовые организации, так и на самих граждан.

В Минцифры подчеркивают, что текущие параметры работы «Цифрового профиля» носят экспериментальный характер, и сроки действия согласий могут быть пересмотрены по итогам тестирования. Финансовое сообщество ожидает дальнейших консультаций с регуляторами для выработки баланса между защитой персональных данных и практической реализуемостью банковских процессов.

Для заемщиков новая система означает необходимость более внимательно относиться к запросам на предоставление согласий: с одной стороны, это усиливает контроль над персональными данными, с другой - требует большей вовлеченности в процесс оформления кредитных продуктов.