Иран открыл Ормузский пролив на фоне перемирия в Ливане

Иран открыл Ормузский пролив для коммерческих судов в связи с соглашением о прекращении огня в Ливане. Об этом 17 апреля заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Проход всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период действия соглашения», — написал министр в социальной сети X. Он подчеркнул, что движение судов будет осуществляться по маршруту, согласованному с Тегераном, что обеспечит безопасность и предсказуемость навигации в одном из ключевых морских коридоров мира.

Напомним, в полночь 17 апреля в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для глобальных поставок энергоносителей: через него проходит около 20% мирового объёма морской торговли нефтью. Периодические ограничения на судоходство в этом районе ранее вызывали беспокойство на международных рынках и влияли на котировки углеводородов.

Решение Тегерана открыть пролив рассматривается экспертами как шаг, направленный на деэскалацию региональной напряжённости и поддержку стабильности мировых логистических цепочек. В то же время представители иранских властей неоднократно подчёркивали, что свобода судоходства в Персидском заливе напрямую связана с общим уровнем безопасности на Ближнем Востоке.

Наблюдатели ожидают, что в ближайшие дни через Ормузский пролив возобновится активное движение танкеров и грузовых судов, задержанных или перенаправленных в период ограничений. Международные судоходные компании уже начали корректировать маршруты с учётом нового режима прохода.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от соблюдения сторонами условий перемирия в Ливане и готовности к продолжению дипломатического диалога.