Трамп назначил Эрику Шварц на пост главы CDC

Новым кандидатом президента Дональда Трампа на пост главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США стал ветеран здравоохранения, возглавлявший программы вакцинации, что является новым признаком изменения взглядов администрации на вакцины.

Назначение доктора Эрики Шварц на пост главы проблемного ведомства произошло всего через несколько часов после выступления министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего на слушаниях в Конгрессе, где он сделал одни из самых позитивных на сегодняшний день заявлений в поддержку вакцинации.

Вакцина против кори безопасна и эффективна «для большинства людей» и может быть безопаснее, чем перенесенная корь, заявил Кеннеди в четверг утром во время допроса демократами в Комитете по бюджету и налогообложению Палаты представителей.

Затем он согласился, когда член палаты представителей Линда Санчес, демократ от Калифорнии, задала ему вопрос о том, могла ли вакцинация спасти жизнь хотя бы одному ребенку во время крупной вспышки кори в Техасе в прошлом году.

Однако в другие моменты дня он уклонялся от прямого ответа и решительно возражал, например, когда представительница Демократической партии от Пенсильвании Мадлен Дин предположила, что его прошлый скептицизм в отношении вакцинации привел к снижению уровня вакцинации.

«Они не имели ко мне никакого отношения», — заявил Кеннеди во время слушаний в подкомитете по здравоохранению Комитета по ассигнованиям Палаты представителей. «Уровень вакцинации упал после COVID-19 из-за неэффективного управления».

Напряженные перепалки подготавливают почву для вопросов, которые, вероятно, будут заданы Шварц во время слушаний в Сенате по утверждению ее кандидатуры, о том, насколько решительно она готова расходиться во мнениях с Кеннеди по спорным вопросам, таким как политика в отношении вакцинации.