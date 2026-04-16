В столице открылся Московский международный кинофестиваль

В столице открывается 48-й Московский международный кинофестиваль - одно из старейших и наиболее авторитетных кинособытий в России. Для зрителей и профессионалов индустрии это уникальная возможность не только познакомиться с новейшими картинами со всего земного шара, но и оценить актуальные тренды, определяющие развитие массового и авторского кинематографа сегодня.

География 48-го ММКФ охватывает 43 государства. В этом году организаторы получили свыше 1500 заявок, что свидетельствует о высоком интересе к фестивалю со стороны мирового кинематографического сообщества. В числе лидеров по количеству представленных фильмов - Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Программа также включает картины из Алжира, Израиля, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Пуэрто-Рико, Таджикистана, Таиланда, Туниса и Швейцарии, демонстрируя разнообразие культурных перспектив и кинематографических школ.

Откроет фестиваль фильм Александра Котта «Ангелы Ладоги». Главные роли в исторической драме исполнили Тихон Жизневский, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Евгений Сидихин. Действие картины разворачивается в ноябре 1941 года, в первые месяцы блокады Ленинграда. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на ещё не окрепший лёд Ладожского озера, чтобы доставить боеприпасы советским войскам. Однако обстоятельства трагически меняются, и перед героями встаёт новая, не менее важная задача - спасти воспитанников детского дома, которых не успели эвакуировать. Фильм сочетает масштабные батальные сцены с глубокой человеческой историей, обращаясь к теме подвига, ответственности и милосердия в экстремальных условиях войны.

Внимание зрителей и критиков традиционно приковано к проектам основного конкурса фестиваля. Определять победителей в этом году будет авторитетное международное жюри, которое возглавил Прасанна Витанаге - один из самых ярких и самобытных кинематографистов Азии, известный своими работами на стыке поэтического кино и социальной рефлексии. В состав жюри вошли представители разных стран и кинематографических традиций, что гарантирует взвешенный и многогранный подход к оценке конкурсантов.

Фестиваль продолжит работу в течение нескольких дней, в рамках которых пройдут показы, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии с участием режиссёров, актёров и экспертов индустрии. Для московской аудитории ММКФ остаётся не только смотром новых фильмов, но и важной площадкой для культурного диалога, профессионального обмена и открытия новых имён в мировом кино.