В РФ могут ввести пошлины до 30% на импортные шины

Российские производители шин инициировали запуск торгового расследования, по итогам которого на импортную продукцию могут быть введены защитные пошлины в размере до 30%. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке, с соответствующей просьбой в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обратились три ключевых игрока отрасли: компании «Кордиант», «Кама» и Ikon Tyres.

Предметом обращения стали легковые и легкогрузовые шины, поставляемые в страны Евразийского экономического союза. Заявители указывают на необходимость защиты внутреннего рынка от демпингового импорта, который, по их мнению, создаёт неравные условия конкуренции и угрожает устойчивости отечественного производства.

В числе инструментов, которые могут быть применены по итогам расследования, - введение импортных квот и специальных пошлин. По данным собеседников издания, один из прорабатываемых сценариев предполагает установление тарифной ставки на уровне около 30%. Такая мера, по замыслу инициаторов, должна повысить ценовую конкурентоспособность российской продукции и стимулировать спрос на отечественные шины.

Решение о запуске расследования принимает ЕЭК. Согласно регламенту, рассмотрение заявки занимает до 30 дней, однако срок может быть продлён в случае необходимости дополнительной экспертизы или получения уточняющих материалов от заинтересованных сторон.

Данные системы маркировки «Честный ЗНАК» (ЦРПТ) демонстрируют стабильно высокий уровень импорта шин в Россию. В 2024 году в страну было ввезено 25,8 млн легковых шин, в 2025 году - 25,4 млн. Несмотря на незначительное снижение, объёмы остаются на рекордных отметках.

Ключевым поставщиком выступает Китай: на его долю приходится около 75% всего импорта, причём преимущественно в сегменте бюджетной продукции. Именно эта категория шин, по мнению российских производителей, создаёт основное давление на внутренний рынок, вытесняя отечественные аналоги за счёт более низкой цены, не всегда подкреплённой сопоставимым качеством.

В случае введения защитных пошлин эксперты прогнозируют следующие эффекты:

рост цен на импортные шины бюджетного сегмента на 20–30%;

перераспределение спроса в пользу российской продукции;

возможное увеличение инвестиций в модернизацию отечественных производств;

риски краткосрочного дефицита в отдельных категориях шин при быстрой переориентации рынка.

Для конечных потребителей изменение тарифной политики может означать пересмотр ценовых ожиданий при сезонной замене резины. В то же время представители отрасли подчёркивают, что долгосрочная стабильность рынка и сохранение производственных мощностей в России важнее сиюминутной экономии.