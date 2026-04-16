Путин поручил объяснить расхождение прогнозов правительства и данных по ВВП

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам с членами правительства, в ходе которого поставил задачу дать развёрнутые пояснения относительно причин, по которым фактические макроэкономические показатели оказались ниже как экспертных ожиданий, так и официальных прогнозов правительства и Центрального банка. «Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», - заявил глава государства.

Путин напомнил, что по итогам января–февраля 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. Негативная динамика зафиксирована в обрабатывающих отраслях и промышленном производстве в целом. Отдельное внимание президент уделил спаду в строительстве, которое он назвал «важным, системно значимым направлением».

В ходе обсуждения участники совещания отметили влияние календарных, погодных и сезонных факторов на экономическую активность. В феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале прошлого года, в январе - на два. «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», - подчеркнул Путин, указав на необходимость более глубокого анализа структурных причин замедления.

По итогам совещания президент поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление устойчивого роста экономики. В числе приоритетов - поддержка деловых инициатив, создание условий для расширения инвестиций в реальный сектор, а также улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость. Ожидается, что соответствующие рекомендации будут представлены в правительство в ближайшее время для дальнейшей проработки и возможной реализации в рамках корректировки экономической политики на 2026 год.