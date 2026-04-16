Набиуллина: Россия впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Впервые в современной истории Россия столкнулась с системным дефицитом рабочей силы. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи. По её словам, нехватка кадров стала «новой реальностью» как для органов власти, так и для бизнеса, и оказывает существенное влияние на макроэкономическую стабильность.

«Российская экономика впервые столкнулась с ограничениями по рабочей силе», - подчеркнула глава ЦБ, отметив, что этот фактор теперь необходимо учитывать при формировании долгосрочной экономической политики.

Эльвира Набиуллина разъяснила логику сохранения высоких ключевых ставок, несмотря на улучшение внешних условий. В прошлые периоды ужесточение ДКП было реакцией на временные шоки - санкционное давление, волатильность сырьевых рынков, геополитическую неопределённость. Сегодня ситуация изменилась:

условия для экспорта и импорта стабилизируются и улучшаются «почти на постоянной основе»;

адаптационные механизмы бизнеса и логистических цепочек в целом сработали;

однако денежно-кредитная политика не смягчается.

Причина - внутренние дисбалансы. Рекордно низкая безработица на уровне около 2% в сочетании с разгоном инфляции до почти 10% в начале 2025 года свидетельствуют не об устойчивом росте, а о перегреве экономики. В таких условиях дальнейшее стимулирование спроса через смягчение ДКП может лишь усилить инфляционное давление без существенного прироста реального выпуска.

Инфляция и рост: почему «высокая инфляция ради роста» - ошибочная стратегия

Председатель Банка России опровергла распространённое мнение о допустимости более высокой инфляции ради ускорения экономического роста. «Говоря о ценности низкой инфляции, иногда говорят: пусть инфляция будет выше, зато экономический рост будет выше. Это не так», - заявила Эльвира Набиуллина.

В условиях ограничения по рабочей силе экономика сталкивается с фундаментальным барьером: даже при наличии спроса и инвестиций производство не может быть быстро наращено из-за нехватки персонала. В результате:

рост издержек бизнеса из-за конкуренции за кадры;

давление на зарплаты без соответствующего роста производительности;

передача затрат в конечные цены - и, как следствие, ускорение инфляции;

при этом реальный выпуск растёт медленно или стагнирует.

«У нас может быть высокая инфляция на низкий рост», - предупредила глава ЦБ, подчеркнув, что именно такой сценарий необходимо предотвратить.

Банк России подтвердил приверженность цели по возвращению инфляции к уровню около 4%. Эльвира Набиуллина напомнила, что регулятор намерен «подвести черту» под пятилетним периодом повышенной инфляции и исходит из того, что во второй половине 2026 года темпы роста потребительских цен должны выйти на устойчивый целевой уровень.

Для достижения этой цели ЦБ сохраняет жёсткую денежно-кредитную политику, готовясь при необходимости корректировать параметры в зависимости от динамики инфляционных ожиданий, состояния рынка труда и траектории экономического роста.

Для компаний дефицит кадров означает необходимость пересмотра стратегий найма, инвестиций в автоматизацию и повышение производительности труда. Для населения - сохранение высоких ставок по кредитам и депозитам в ближайшей перспективе, а также важность сберегательного поведения в условиях нестабильной инфляции.

Эксперты отмечают, что структурные решения проблемы нехватки рабочей силы лежат вне компетенции ЦБ: это вопросы миграционной политики, профессионального образования, демографии и стимулирования внутренней мобильности труда. Однако монетарная политика играет ключевую роль в предотвращении закрепления инфляционных ожиданий и поддержании макроэкономической стабильности в переходный период.