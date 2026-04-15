В Москве пресечена афера на триллион рублей

В Москве пресечена деятельность участников организованной преступной группы, причинивших ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более одного триллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По информации следствия, в период с 2023 года по настоящее время фигуранты создали более 4 000 липовых юридических лиц, которые фактически не вели никакой хозяйственной деятельности. Эти структуры использовались исключительно для формирования незаконных финансовых схем и уклонения от уплаты налогов.

Для извлечения противоправной прибыли участники группировки реализовали масштабную схему по продаже поддельных счетов-фактур от имени созданных фиктивных организаций. Всего в оборот было введено почти 40 000 таких документов.

В фальсифицированных счетах-фактурах отображалась заведомо ложная информация о:

Реализации товаров;

Передаче имущественных прав;

Оказании услуг;

Выполнении работ.

Указанные документы неправомерно включались в налоговую отчетность реальных налогоплательщиков, после чего направлялись в контролирующие органы. Это позволяло недобросовестным компаниям незаконно уменьшать налоговую базу и получать необоснованные налоговые вычеты.

В результате противоправных действий организованной группы бюджетная система Российской Федерации недополучила более одного триллиона рублей в виде налоговых платежей. Данная сумма делает рассматриваемое дело одним из крупнейших в сфере экономических преступлений за последние годы.

Подозреваемые в совершении преступления задержаны и доставлены к следователям для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Проводятся обыски, выемка документации, анализ финансовых потоков и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и полного круга причастных лиц.

Действия участников организованной группы квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за мошенничество в особо крупном размере, незаконное образование юридического лица и уклонение от уплаты налогов с организации.

Следственный комитет подчеркивает, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи взаимодействуют с представителями Федеральной налоговой службы, правоохранительных органов и финансовых мониторинговых структур для полного возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к ответственности всех соучастников схемы.

Эксперты отмечают, что пресечение подобной деятельности свидетельствует о повышении эффективности межведомственного контроля в сфере налоговых правоотношений и усилении борьбы с теневыми финансовыми операциями.