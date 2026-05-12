LEON Кубок Оружейной столицы соберёт сильнейших атлетов России в Туле

16 мая 2026 года на Казанской набережной города-героя Тулы состоится LEON Кубок Оружейной столицы — первый этап Лиги «Сильнейший человек» в 2026 году. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших стронгменов страны, а также будет предпринята попытка установления рекорда, посвящённого 81-й годовщине Великой Победы.
Мероприятие пройдёт под эгидой Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». В рамках Кубка действующий обладатель титула «Сильнейший человек России 2025» Давид Шамей попытается установить рекорд России и Мира в подъёме шаровой гантели. Организатором рекорда выступила букмекерская компания «БК Леон».
Звёздный состав участников
В борьбе за победу сойдутся лучшие профессиональные атлеты страны:
Дмитрий Логунов (Москва) — действующий Сильнейший человек Москвы (2022–2025), серебряный призёр Кубка Азии 2021, рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона (730 кг).
Дмитрий Самойлов (Москва) — сильнейший юниор России 2024, рекордсмен мира в подъёме гигантской гири (94,7 кг / 6 раз за 60 секунд), победитель двух международных турниров в Китае 2024.
Александр Клоков (Липецк) — вице-чемпион итогового турнира «Сильнейший человек России» 2024 и 2025 годов, бронзовый призёр Евразийских игр 2024, победитель международного турнира «Кузница» 2025.
Валентин Акимов (Тёмкино) — действующий победитель Кубка Оружейной Столицы 2025, сильнейший человек Смоленской области (2024, 2025), бронзовый призёр итогового турнира «Сильнейший человек России» 2025.
Рамиль Рамазанов (Кузнецк) — сильнейший человек Пензенской области (2016–2025), серебряный призёр Siberian Power Show 2022, рекордсмен России и Мира среди мастеров в подъёме гигантской гантели.
Егор Макаров (Москва) — чемпион России по стронгмену в весовой категории до 110 кг (2021), бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024.
Владлен Валяев (Брянск) — чемпион мира по стронгмену до 95 кг (2024), многократный чемпион России в лёгких весовых категориях.
Давид Шамей (Белгород) — действующий Сильнейший человек России 2025, победитель лиги «Сильнейший человек» 2025, абсолютный рекордсмен мира в подъёме гигантской гантели (151 кг), чемпион Мира 2019 года.
Участникам предстоит пройти пять сложных упражнений:
Выталкивание гантели на максимум
Прогулка фермера с весом 2×130 кг на дистанцию 15+15 метров (лимит времени — 60 секунд)
Богатырское бревно весом 135 кг на количество раз за 75 секунд
Перенос щита (шилда) весом 136 кг на максимальное расстояние
Эстафета подъёма снарядов на плечо: природный камень 85 кг → камень Атласа 100 кг → мешок 116 кг → камень Атласа 130 кг → мешок 136 кг (лимит времени — 90 секунд)
LEON Кубок Оружейной столицы обещает стать ярким праздником силы и спорта, открывающим новый сезон Лиги «Сильнейший человек». Болельщики станут свидетелями не только напряжённой борьбы между лучшими атлетами страны, но и исторической попытки установления мирового рекорда в год 81-й годовщины Великой Победы.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»