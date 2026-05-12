LEON Кубок Оружейной столицы соберёт сильнейших атлетов России в Туле

16 мая 2026 года на Казанской набережной города-героя Тулы состоится LEON Кубок Оружейной столицы — первый этап Лиги «Сильнейший человек» в 2026 году. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших стронгменов страны, а также будет предпринята попытка установления рекорда, посвящённого 81-й годовщине Великой Победы.

Мероприятие пройдёт под эгидой Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». В рамках Кубка действующий обладатель титула «Сильнейший человек России 2025» Давид Шамей попытается установить рекорд России и Мира в подъёме шаровой гантели. Организатором рекорда выступила букмекерская компания «БК Леон».

Звёздный состав участников

В борьбе за победу сойдутся лучшие профессиональные атлеты страны:

Дмитрий Логунов (Москва) — действующий Сильнейший человек Москвы (2022–2025), серебряный призёр Кубка Азии 2021, рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона (730 кг).

Дмитрий Самойлов (Москва) — сильнейший юниор России 2024, рекордсмен мира в подъёме гигантской гири (94,7 кг / 6 раз за 60 секунд), победитель двух международных турниров в Китае 2024.

Александр Клоков (Липецк) — вице-чемпион итогового турнира «Сильнейший человек России» 2024 и 2025 годов, бронзовый призёр Евразийских игр 2024, победитель международного турнира «Кузница» 2025.

Валентин Акимов (Тёмкино) — действующий победитель Кубка Оружейной Столицы 2025, сильнейший человек Смоленской области (2024, 2025), бронзовый призёр итогового турнира «Сильнейший человек России» 2025.

Рамиль Рамазанов (Кузнецк) — сильнейший человек Пензенской области (2016–2025), серебряный призёр Siberian Power Show 2022, рекордсмен России и Мира среди мастеров в подъёме гигантской гантели.

Егор Макаров (Москва) — чемпион России по стронгмену в весовой категории до 110 кг (2021), бронзовый призёр турнира «Люди сильнее машин» 2024.

Владлен Валяев (Брянск) — чемпион мира по стронгмену до 95 кг (2024), многократный чемпион России в лёгких весовых категориях.

Давид Шамей (Белгород) — действующий Сильнейший человек России 2025, победитель лиги «Сильнейший человек» 2025, абсолютный рекордсмен мира в подъёме гигантской гантели (151 кг), чемпион Мира 2019 года.

Участникам предстоит пройти пять сложных упражнений:

Выталкивание гантели на максимум

Прогулка фермера с весом 2×130 кг на дистанцию 15+15 метров (лимит времени — 60 секунд)

Богатырское бревно весом 135 кг на количество раз за 75 секунд

Перенос щита (шилда) весом 136 кг на максимальное расстояние

Эстафета подъёма снарядов на плечо: природный камень 85 кг → камень Атласа 100 кг → мешок 116 кг → камень Атласа 130 кг → мешок 136 кг (лимит времени — 90 секунд)

LEON Кубок Оружейной столицы обещает стать ярким праздником силы и спорта, открывающим новый сезон Лиги «Сильнейший человек». Болельщики станут свидетелями не только напряжённой борьбы между лучшими атлетами страны, но и исторической попытки установления мирового рекорда в год 81-й годовщины Великой Победы.