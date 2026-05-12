Учащийся девятого класса одной из школ Краснодарского края устроил стрельбу в учебном заведении

Учащийся девятого класса одной из школ Гулькевичского района Краснодарского края устроил стрельбу в учебном заведении. В результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошёл утром в общеобразовательной школе №1 города Гулькевичи. По предварительной информации, девятиклассник совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, после чего скрылся с места происшествия.

Двое несовершеннолетних, получивших ранения, были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Информация о степени тяжести их состояния уточняется.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия незамедлительно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на одной из улиц города Гулькевичи. В настоящее время школьник находится в отделе МВД России по Гулькевичскому району. У него изъят пневматический пистолет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, в рамках которой будут изучены мотивы действий подростка, обстоятельства приобретения им пневматического оружия, а также меры безопасности, принятые в учебном заведении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Учитывая возраст подозреваемого, материалы, вероятнее всего, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и в следственные органы для установления всех деталей инцидента.