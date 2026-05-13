Почему певица GERDA не прячет личное

«Все мои песни — про одного героя. И да, это я»

Есть два типа артистов. Первые конструируют “персонажа”: загадочный взгляд, туманные метафоры, ни одного прямого признания и все это для того, чтобы, не дай бог, кто-то понял, где болит. Вторые - делают проще и опаснее: берут свою жизнь и кладут на бит.

GERDA - из вторых. И факт, который звучит почти вызывающе: в её треках один главный герой - она сама. Не “образ”, не “легенда”, не очередная надуманная “история для релиза”.

Почему ты решила писать так лично?

Потому что ничто не цепляет так, как правда. У правды другая энергия. Да, отчасти это риск и уязвимость, но людям давно надоела упаковка, им хочется настоящего, в котором можно узнать себя.

Почему эта “одна история” тянется годами?

Потому что это не одна сцена, а один герой, но разные главы. Любовь, надежда, границы, взросление, переоценка, выбор себя. Жизнь — не мини-сериал на восемь серий. Это длинная лента. И мои песни - не дневник “про него”. Это хроника “про меня”: как менялись мои чувства и взгляды, как я взрослела, какие решения принимала, и какой ценой.

Не страшно, что люди узнают тебя слишком близко?

Страшно было до старта. Но потом я поняла простую вещь: мы все очень похожи. Слушатели узнают себя в моих песнях, потому что нас волнуют одни и те же темы: любовь, сомнения, границы, выбор, попытки удержаться и не потерять себя.

Здесь парадокс: когда говоришь “слишком лично”, тебя не разрушают - тебя слышат. Потому что ты произносишь вслух то, что многие носят внутри молча. И в этот момент музыка перестаёт быть просто творчеством, а становится контактом.

«Твои песни помогают?»

Я хочу, чтобы они были опорой. Под мои треки можно плакать, можно танцевать, можно просто остановиться и честно подумать о своём, но не растворяться.

«Почему это хочется слушать?»

Потому что это не “любовь в вакууме”. Мои песни про вечный внутренний конфликт, знакомый почти всем: сердце vs разум. Про выбор, который не всегда красивый, зато честный.

Если вам близка музыка «с нервом», правдой и без косметики - включайте и слушайте GERDA. И если вы услышите в этих песнях себя – это будет не совпадение. Это сигнал: вы не одни.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.