Почему вокруг Шамиля Газизова вновь вспыхнул скандал

Пока махачкалинское «Динамо» закрепляется в российской футбольной элите, вокруг генерального директора клуба Шамиля Газизова разгорается история, способная затмить большинство прежних скандалов в отечественном футболе. Правоохранительные органы заинтересовались его деятельностью в «Уфе» и московском «Спартаке», а судебные процессы последних лет всё чаще связывают имя функционера с многомиллионными претензиями и обвинениями в неосновательном обогащении.

После работы в «Уфе» Газизов оказался владельцем дорогостоящего отеля в Турции, затем последовал короткий, но крайне конфликтный период в «Спартаке». По версии «Спартака», изложенной в исковых материалах, была выстроена схема с выплатами и правами на будущие трансферы игроков. Сегодня в центре внимания — уже махачкалинское «Динамо», где менеджер, по данным СМИ, получает высокий оклад и участвует в трансферной политике клуба.

Суды тем временем продолжают вскрывать детали прошлых эпизодов. Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана требует взыскать с Газизова проценты за пользование чужими денежными средствами, фактически обвиняя его в систематическом необоснованном обогащении. Параллельно Верховный суд Башкортостана отменил решение о выплате ему более 300 миллионов рублей от «Спартака», признав, что законных оснований для таких компенсаций не было.

Наиболее громким остаётся спор с московским клубом. Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил иск «Спартака» о взыскании с Газизова 92 миллионов рублей, из которых 81 миллион был квалифицирован как неосновательное обогащение. По утверждению представителей клуба, деньги были переведены самому себе в последний рабочий день.

Эпизод в Спартаке

Официально Газизов приступил к работе в "Спартаке" в июле 2020 года. Команда плелась на десятом месте, нужен был кризис-менеджер. Вместо этого клуб получил череду сомнительных трансферов и тотальное разложение управленческой вертикали. При Газизове купили полузащитника Мозеса - этот трансфер ещё можно обсуждать. Но параллельно появился Александр Кокорин, чья высоченная зарплата, по версии самого Газизова, "отбилась" при продаже в "Фиорентину". Отбилась - удобное слово, за которым, как теперь выясняется, могли стоять всё те же премиальные интересы гендиректора. А юный Остон Урунов, талантливый полузащитник, спешно перевезённый из "Уфы" вслед за патроном, в "Спартаке" провалился и сегодня вновь оказался в башкирском клубе - как дорогая игрушка, которую перевозят с места на место, обслуживая чьи-то комиссионные аппетиты. Меньше чем через полгода контракт был расторгнут. Причина - острый конфликт с главным тренером Доменико Тедеско и, что важнее, с Заремой Салиховой, женой владельца "Спартака" Леонида Федуна. Но перед уходом Газизов и Федун заключают то самое дополнительное соглашение: компенсация в 399,2 миллиона рублей четырьмя траншами, плюс 50% от будущей продажи Урунова. Первый транш - 88,3 миллиона чистыми - Газизов получает. А дальше начинается война: акционеры "Спартака" в лице инвестиционной компании "Капитальные активы" подают в суд, требуя признать выплаты недействительными. Сам Леонид Федун в письменном заявлении утверждает, что его как председателя совета директоров ввели в заблуждение. И это говорит человек, десятилетиями управлявший огромным клубом, - его, выходит, как мальчишку обвёл вокруг пальца "уфимский комбинатор".

Сегодня весь этот багаж — уголовное дело, судебные взыскания и репутационные скандалы — переехал в Махачкалу. Болельщики опасаются, что история может повториться: непрозрачные трансферы, сомнительные схемы и финансовые риски для клуба. Главный вопрос, который всё чаще звучит в футбольной среде: пришёл ли Газизов строить команду или снова играть в собственную «великую комбинацию»?

