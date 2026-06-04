Блокада Ормузского пролива и рост цен на удобрения спровоцировали новый виток угрозы мирового голода

Риск обострения проблемы мирового голода значительно возрос на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. Эксперты указывают на комплекс взаимосвязанных факторов: удорожание топлива и сельскохозяйственных удобрений, разрыв логистических маршрутов, ужесточение протекционистских мер и рекордная продовольственная инфляция. Мировой индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в апреле вырос на 1,6 процента, достигнув отметки в 130,7 пункта, что является максимумом с февраля 2023 года. По прогнозам Всемирного банка, в текущем году цены на энергоносители подскочат на 24 процента, а стоимость удобрений увеличится на 31 процент.

Нарушение поставок энергоносителей из-за закрытия пролива запустило цепную реакцию подорожания. Даже те товары, которые удается физически доставить до потребителя, неизбежно растут в цене. Директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отмечает, что повышение стоимости страховки из-за геополитических рисков и высокие цены на топливо бьют по логистическим компаниям и производителям, напрямую увеличивая себестоимость продукции и конечные розничные цены.

Гуманитарные последствия могут оказаться крайне тяжелыми, если ситуация на Ближнем Востоке затянется. Директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов предупреждает, что сохранение ограничений на судоходство до середины лета приведет к значительному росту числа голодающих. Всемирная продовольственная программа оценивает, что если в 2025 году от голода страдали 266 миллионов человек, то в 2026 году с острым дефицитом питания могут столкнуться уже 363 миллиона человек, из которых 45 миллионов станут прямыми жертвами ближневосточного конфликта.

Системный характер угрозы подтверждают и официальные лица. Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что перекрытие пролива лишает мировой рынок пятой части потребления нефти и значительной доли сжиженного природного газа. Следом неизбежно дорожают удобрения, что делает продовольствие менее доступным. Главными пострадавшими в этой ситуации выступают страны-импортеры энергии в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки. На форуме Россия — исламский мир замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мухаммед аль-Салех также констатировал, что военные конфликты вынуждают глобально перестраивать пути движения продовольственных товаров, ставя под угрозу безопасность целых регионов. Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй добавил, что негативные эффекты от блокировки пролива в виде падения урожайности и сокращения поставок будут ощущаться вплоть до 2027 года.

Дополнительным фактором давления на мировой рынок остается продолжающееся противостояние России и Украины, являющихся крупными экспортерами зерна, которое продолжает создавать перебои в глобальной аграрной логистике.

Эксперты обращают внимание на то, что помимо людей, страдающих от острого голода, существует обширная категория хронически недоедающих. По методике РАН, в 2025 году эта группа охватывала 673 миллиона человек по всему миру. Такие люди обладают крайне низкой устойчивостью к кризисам: любой внешний шок мгновенно переводит их в категорию остро голодающих.

В долгосрочной перспективе вызовы будут только нарастать. К 2050 году мировой спрос на продовольствие вырастет на 35–50 процентов преимущественно за счет демографического роста в Индии, странах Азии и Африки. Это потребует беспрецедентной интенсификации аграрного сектора. Однако уже сейчас последствия ценовых шоков ощущаются наиболее уязвимыми регионами. В Западной и Центральной Африке затяжной кризис способен столкнуть за черту острого голода еще более 10 миллионов человек. В этих странах даже незначительный рост стоимости базовой потребительской корзины вынуждает семьи отдавать за еду свыше 90 процентов своих доходов.