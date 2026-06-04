Крупнейший производитель мороженого «Русский холодъ» будет ликвидирован

Акционеры барнаульского акционерного общества «Русский холодъ», которое входит в число крупнейших производителей мороженого в России, приняли окончательное решение о ликвидации компании. Процедура закрытия затронет не только головное предприятие, но и другие структуры холдинга. На фоне принимаемых решений местные органы власти уже получили официальные уведомления о приостановке производственной деятельности и предстоящем сокращении штата сотрудников.

Согласно данным Федресурса, процесс ликвидации охватывает АО «Русский холодъ», торговый дом «Русский холодъ», а также общества «Алтайхолод» и «Лагуна койл». На завершение всех юридических и корпоративных процедур ликвидационной комиссии отведено 18 месяцев. До недавнего времени холдинг обеспечивал рынок более чем 140 видами мороженого, выпускаемого под популярными брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и «Монарх».

Предпосылки кризиса и долговая нагрузка

Системные проблемы в работе группы компаний начали проявляться еще весной. Тогда предприятие было вынуждено приостановить отгрузки продукции своим партнерам и инициировать проведение внутреннего аудита. Позднее компания «Алтайхолод» официально уведомила власти Алтайского края о высвобождении более 170 работников.

Ситуация осложняется серьезной долговой нагрузкой на бизнес. По данным системы СПАРК, совокупный объем задолженности четырех основных предприятий холдинга в 2025 году превысил 12,5 миллиарда рублей. В перечне кредиторов числятся как крупные федеральные банки, так и Озон-банк.