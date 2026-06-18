«Вертолеты России» подписали документы на поставку 21 вертолета для Общества Красного Полумесяца Ирана

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач.

«Иран — давний партнер Ростеха и холдинга "Вертолеты России". В Республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов нашего производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, выполняют важнейшие социально значимые функции. Сегодня подписаны документы на поставку для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран двадцати одной машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 году», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Ми-171 — экспортная версия самого массового в истории авиации двухдвигательного среднего вертолета семейства Ми-8. Машина сочетает высокую надежность и универсальность, может применяться в любых климатических зонах. Вертолеты этого семейства являются востребованными благодаря многофункциональности, ремонтопригодности и большому опыту применения более чем в 100 странах мира.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов и национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»