Правительство утвердило новые правила расчета себестоимости продукции для гособоронзаказа

Правительство Российской Федерации утвердилоизменения в порядок ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности организациями, выполняющими государственный оборонный заказ (ГОЗ). Соответствующее постановление № 874 от 13 июля 2026 года внесло дополнения в Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 47.

Ключевым нововведением стало утверждение специальных «Правил калькулирования себестоимости продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, и учета затрат организациями, выполняющими государственный оборонный заказ». Документ детально регламентирует методы определения фактических затрат и формирования цены на продукцию военного назначения.

Основные положения новых правил:

1.Обязательная отчетность: Результаты калькулирования себестоимости теперь должны отражаться организациями в специальном «Отчете о фактических затратах по контракту». Форма отчета утверждена приложением к новым Правилам. Организация обязана обеспечить сопоставимость данных этого отчета с показателями бухгалтерского и раздельного учета.

2.Методы калькулирования: Предприятиям разрешено использовать позаказный и попередельный методы расчета себестоимости. Выбор метода зависит от номенклатуры продукции, сложности производства и характера технологических процессов. Допускается комбинирование методов для разных этапов производства или узлов изделия.

3.Структура затрат: Затраты группируются по статьям калькуляции в зависимости от их целевого назначения. В себестоимость включаются прямые затраты, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а также коммерческие (внепроизводственные) затраты. При этом стоимость давальческого сырья, предоставленного государственным заказчиком, в себестоимость не включается.

4.Распределение косвенных расходов: Общепроизводственные и административно-управленческие расходы распределяются пропорционально базе, выбранной организацией. Приоритетным показателем для распределения признана основная заработная плата основных работников.

5.Локальное регулирование: Совокупность способов и методов учета должна быть закреплена во внутреннем локальном документе организации. Первичные учетные документы обязаны содержать признак, позволяющий однозначно идентифицировать принадлежность хозяйственной операции к конкретному госконтракту.

Новые правила призваны повысить прозрачность ценообразования в сфере ГОЗ и обеспечить более точный контроль за использованием бюджетных средств.

Постановление Правительства РФ № 874 вступает в силу с 1 января 2027 года. До этой даты предприятиям оборонно-промышленного комплекса необходимо адаптировать свои внутренние учетные политики и информационные системы под новые требования.

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