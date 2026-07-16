Россияне могут остаться без почты «Яндекса»

Россияне могут столкнуться с серьезными ограничениями в работе почты «Яндекса» из-за новых правил использования облачных сервисов компании. «Яндекс» принял решение объединить хранилища «Яндекс Диска» и «Яндекс Почты», что для пользователей означает фактическое сокращение доступного бесплатного места в облаке.

До последнего времени при расчете занятого пространства учитывался только общий размер файлов, сохраненных непосредственно на «Диске». Однако, согласно официальному уведомлению, которое компания начала рассылать своим клиентам, с 27 июля в зачет будет идти суммарный объем данных на обоих сервисах.

Для пользователей бесплатного тарифа общий лимит облачного хранилища останется на прежнем уровне и составит 5 гигабайт. При переполнении этого объема функциональность сервисов будет существенно ограничена. На «Диске» станет невозможно редактировать файлы, делиться ими с другими пользователями или загружать новые данные. В «Почте» клиенты лишатся возможности как отправлять письма, так и читать новые входящие сообщения.

На данный момент оценить, какой именно объем памяти занимают письма в «Яндекс Почте», технически невозможно. Инструмент для просмотра этого показателя будет внедрен только 27 июля, одновременно с официальным запуском системы объединенного хранилища.