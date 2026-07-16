Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 год

Участники макроэкономического опроса Банка России в июле существенно повысили ожидания по уровню инфляции на конец текущего года. Согласно данным регулятора, опрос проводился с 10 по 14 июля среди 31 экономиста. Прогноз по индексу потребительских цен на конец года был увеличен с 5,3 до 6,2%. Ожидания по инфляции на следующий год выросли с 4,4 до 4,6%, а на 2028 год – с 4 до 4,1%. Аналитики полагают, что достижение целевого показателя инфляции в 4% будет возможно только к 2029 году.

Ускорение инфляционных процессов подтверждается статистикой Росстата: в июне рост ИПЦ ускорился с 5,31 до 6,02% в годовом выражении и с 0,17 до 0,87% в месячном. Значительный вклад в общий уровень июньской инфляции внесли цены на топливо, добавив 0,33 процентного пункта, а также плодоовощная продукция, обеспечившая рост еще на 0,22 процентного пункта. На этом фоне Сбербанк повысил собственные ожидания по динамике ИПЦ с 5,7 до 6,5%.

Заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин 14 июля заявил, что рост инфляции во многом обусловлен разовыми факторами, включая топливный кризис на российском рынке. По его словам, регулятор внимательно следит за возможными вторичными эффектами дефицита и их влиянием на инфляционные ожидания населения, однако сохраняет уверенность в эффективности мер правительства по стабилизации рынка и достижимости цели в 4%.

Прогнозы макроэкономистов по среднему уровню ключевой ставки также были пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте. На текущий год аналитики увеличили ожидания с 14,1 до 14,5%, на следующий год – с 10,6 до 12,2%. В 2028 году средняя ключевая ставка, по их мнению, составит 10% вместо ожидавшихся ранее 9%, а в 2029 году – 8,6% вместо 8,1%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее предупреждала о возможном повышении траектории ключевой ставки на 2026–2027 годы в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 19 июня. Обновленный прогноз по ставке регулятор представит после опорного заседания 24 июля. Набиуллина отметила, что усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджета, может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики.

Аналитики, опрошенные ЦБ, в июле повысили оценки дефицита консолидированного бюджета на три года вперед. В текущем году он, как ожидается, составит 3,2% ВВП, что на 0,6 процентного пункта выше июньского консенсуса. При этом согласно закону о бюджете дефицит должен был составить 1,6% ВВП, однако за первые шесть месяцев он уже превысил плановый показатель на 50%. Министр финансов Антон Силуанов еще 4 июня в ходе Петербургского международного экономического форума предупреждал, что по итогам 2026 года дефицит несколько возрастет относительно плана. На следующий год ожидания экономистов по дефициту снизились до 2,5% ВВП, а в 2028 году – до 1,9% ВВП, что также выше предыдущих прогнозов.

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России экономический рост будет замедляться быстрее, чем предполагали респонденты в июне. Новые оценки уровня ВВП по итогам текущего года были снижены с 0,7 до 0,6%, а прогноз на будущий год понижен с 1,5 до 1,3%. Минэкономразвития также корректирует свои ожидания: в мае ведомство снизило прогноз по ВВП в базовом сценарии на 2026 год до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии. Кроме того, министерство вдвое уменьшило прогноз по росту экономики на следующий год – с 2,8 до 1,4%, а на 2028 год – с 2,5 до 1,9%.