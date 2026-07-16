Акции ВТБ достигли абсолютного минимума

Акции ВТБ обновили исторический минимум, опустившись ниже психологической отметки в 60 рублей за бумагу. В моменте котировки достигали 59,58 рубля, а к 11:00 мск торги проходили на уровне 59,89 рубля, что соответствует снижению на 2,60% относительно закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов 15 июля акции банка закрылись на уровне 61,60 рубля при обороте 7,51 млрд рублей. В годовом выражении падение стоимости бумаг составляет 24,7%.

Текущая рыночная динамика разворачивается на фоне публикации финансовых результатов кредитной организации. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за два месяца 2026 года сократилась на 11,2% в годовом сравнении, до 68,8 млрд рублей. Рентабельность капитала группы уменьшилась на 240 базисных пунктов, опустившись до 15,4%. При этом чистые операционные доходы до формирования резервов показали рост на 5,1%, достигнув 207,8 млрд рублей.

В структуре доходов заметен значительный рост чистых процентных доходов, которые увеличились на 335,1%, до 128,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа расширилась до 2,5% против 0,6% годом ранее. В то же время чистые комиссионные доходы снизились на 4,5%, составив 48,3 млрд рублей, а расходы на создание резервов возросли на 9,5%, до 28,8 млрд рублей.

Для понимания общей динамики стоит обратиться к полным результатам за 2025 год, представленным банком 25 февраля. Тогда чистая прибыль группы по МСФО уменьшилась на 8,9% по сравнению с 2024 годом, до 502,1 млрд рублей, а рентабельность капитала снизилась с 22,9% до 18,3%. В течение прошлого года чистые процентные доходы сократились на 11%, до 433,6 млрд рублей, что было обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой. Однако в четвертом квартале, на фоне снижения ставок, данный показатель вырос в 2,5 раза, достигнув 165,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы по итогам 2025 года увеличились на 14,2%, до 307,1 млрд рублей.