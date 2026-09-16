Никита Мазепин ведет переговоры о покупке разработчика игр «Леста Игры» за 30–35 млрд рублей

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций российского разработчика видеоигр «Леста Игры». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к сделке. По их информации, сторонам осталось согласовать окончательную стоимость актива.

Собеседник издания отметил, что Мазепин заинтересовался компанией еще осенью прошлого года. Первоначальная оценка «Леста Игр» составляла 50 млрд рублей, однако сейчас эксперты считают справедливой стоимость в диапазоне 30–35 млрд рублей.

Представитель предпринимателя подтвердил планы по приобретению игрового разработчика. Никита Мазепин является генеральным директором инвесткомпании «Группа УКМ». Представитель структуры пояснил, что компания активно проводит сделки в сферах цифровых технологий, финтеха и искусственного интеллекта, видя в этих направлениях будущее развитие бизнеса.

«Леста Игры» известна как разработчик популярных онлайн-проектов, включая «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В июне 2025 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

В результате судебного решения активы перешли в собственность Росимущества. Управление компанией было передано бывшему генеральному директору холдинга VK Борису Добродееву. Текущие переговоры свидетельствуют о возможной приватизации или передаче стратегического игрового актива в частные руки при сохранении его операционной деятельности на территории России.