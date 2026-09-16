ТАСС: аренда жилья в России впервые с 2020 года начала снижаться

Средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в России продемонстрировала снижение впервые с 2020 года. По данным исследования ТАСС, в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025 года цены на аренду жилья такой комнатности упали на 1,7%.

Согласно данным федеральной компании «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 31,1 тыс. рублей, а двухкомнатной — 38,8 тыс. рублей. До текущего периода рынок находился в фазе непрерывного роста: в 2025 году ставки увеличились на 10,2%, в рекордном 2024 году — на 35,5%, в 2023-м — на 0,5%, в 2022-м — на 12%, а в 2021-м — на 9,1%.

Среди городов-миллионников наиболее значительное снижение средних ставок зафиксировано в Краснодаре (-11,3%), Казани (-11,1%), Екатеринбурге (-7,8%), Ростове-на-Дону (-7,1%) и Челябинске (-6,6%). В Москве отмечен незначительный рост на 1,3%, а в Санкт-Петербурге динамика осталась околонулевой.

Ведущий аналитик сервиса «Циан» Елена Бобровская подтвердила отрицательную тенденцию в большинстве регионов. По ее данным, в сегменте однокомнатных квартир ставки снизились в 23 из 40 анализируемых локаций, а в сегменте двухкомнатных — в 26 из 40.

Эксперты объясняют изменение тренда насыщением рынка предложениями. Директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павликова отметила, что острого дефицита жилья, характерного для предыдущих лет, в 2026 году не возникло даже в периоды пикового спроса. Достаточное количество предложений сдерживает рост средних ставок, и эта тенденция, по прогнозам специалистов, сохранится в ближайшие месяцы.

В результате впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован годовой рост ставок, что привело к увеличению расчетной доступности съемного жилья для россиян.