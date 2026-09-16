Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года

Правительство России приняло решение продлить временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Об этом сообщили источники, знакомые с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака, которое состоялось 14 сентября. Ранее действие ограничений истекало 30 сентября.

Основной целью продления запрета является обеспечение бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок. По мнению экспертов, решение обусловлено переносом плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на осенний период и необходимостью пополнения топливных запасов в этих условиях.

Временное эмбарго было впервые введено в конце сентября 2025 года. Изначально оно касалось трейдеров и небольших НПЗ, но в июле 2026 года ограничения были распространены на всех производителей. За это время правительство несколько раз продлевало срок действия запрета. Исключение сделано лишь для вывоза топлива в рамках международных соглашений и гуманитарных поставок.

Параллельно в стране действует запрет на экспорт бензина, который установлен до 31 января 2027 года. Эти меры стали ответом на сокращение производства из-за атак на топливно-энергетическую инфраструктуру и повреждения ряда НПЗ. Для стабилизации ситуации нефтяные компании увеличили загрузку действующих мощностей, сократили сроки ремонтов и направили на рынок накопленные запасы.

По итогам сентябрьского совещания вице-премьер отметил, что российские НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Тем не менее, продолжается корректировка поставок в регионы, где фиксируются локальные перебои. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием в мелкооптовом сегменте и провести детальный анализ состояния заправочной инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что продление запрета выгодно потребителям, так как помогает сдерживать традиционный сезонный рост цен в четвертом квартале, связанный с переходом на зимнее дизтопливо.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на дизель с начала сентября снизилась на 4% и составила 70 546 рублей за тонну. Однако в розничном сегменте существенного снижения не наблюдается. По данным Росстата на 7 сентября, средняя стоимость дизеля на АЗС составляла 88,44 рубля за литр. С начала года розничные цены выросли на 18,4%, что значительно превышает уровень инфляции.

Представитель Минэнерго подчеркнул, что параметры ограничений регулярно пересматриваются. При формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации на внутреннем рынке действующие ограничения могут быть скорректированы.