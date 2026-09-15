Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ: к 2030 году 95% судей будут постоянно использовать искусственный интеллект

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов утвердил концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в систему правосудия. Документ устанавливает целевые показатели: к 2030 году более 95% российских судей должны постоянно использовать сервисы на базе ИИ, а доля процессуальных документов, сгенерированных с помощью нейросетей, может составить от 30 до 50%.

Внедрение технологий планируется осуществлять поэтапно начиная с 2026 года. В третьем квартале 2026 года будет сформирован центр судебных компетенций в сфере ИИ, а уже во втором квартале 2027 года все суды страны должны получить доступ к специализированным ИИ-сервисам. Обучение персонала будет проводиться на базе РГУП имени В.М. Лебедева.

Система охватит все этапы работы с судебным делом. На стадии подачи документов ИИ сможет проверять их комплектность, выявлять формальные недостатки, определять подсудность и рассчитывать госпошлину. В ходе заседаний технология будет распознавать речь, автоматически формировать протоколы, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права и судебную практику.

Особое внимание уделено подготовке судебных актов. ИИ сможет анализировать позиции сторон, выявлять противоречия в доказательствах, формировать хронологию событий и предлагать структуру решения. Система также будет предупреждать судью об отклонении проекта решения от сложившейся практики Верховного суда. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а искусственный интеллект выполняет исключительно вспомогательную функцию.

Концепция содержит отдельную матрицу рисков, которую предстоит обновлять не реже одного раза в полгода. Среди главных угроз разработчики называют «галлюцинирование» моделей (появление несуществующих норм и судебных актов), утечки персональных данных, кибератаки и систематическое смещение обучающих данных. Отдельно отмечено возможное сопротивление со стороны самого судейского сообщества.

Для минимизации этих рисков предусмотрено использование закрытого контура и отечественных технологий. Применение публичных ИИ-сервисов для судебных задач запрещено. Архитектура систем должна строиться по принципу RAG (Retrieval-Augmented Generation) со строгими ссылками на источники, а результаты работы алгоритмов подлежат обязательной проверке судьей.

К 2030 году Верховный суд рассчитывает сократить сроки рассмотрения типовых дел на 20–30%. С помощью ИИ планируется готовить не менее 90% протоколов заседаний. Ожидается, что не менее 80% проектов документов, созданных с участием нейросетей, будут утверждаться судьями без существенных правок.

Разработка велась с учетом Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной указом президента Владимира Путина. Ранее Игорь Краснов также предложил странам БРИКС сформировать общие этические принципы применения ИИ в судебной практике, подчеркнув недопустимость делегирования принятия решений алгоритмам.