Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва: есть задержанный, пострадавших нет

Два взрывных устройства сработали ранним утром 17 сентября во Франкфурте-на-Майне. Инциденты произошли на центральной торговой улице Цайль и на Бергерштрассе. По предварительным данным, пострадавших нет, однако здания получили повреждения: в помещениях выбило стекла и были разрушены элементы фасадов. Об этом сообщает издание Bild.

Первые сообщения о происшествиях поступили в полицию около 4:20 по местному времени. Взрывы прогремели возле заведения на Бергерштрассе и кальянной на улице Цайль. Вскоре после инцидентов правоохранительные органы задержали человека неподалеку от места второго взрыва. Личность задержанного и степень его причастности к случившемуся пока не разглашаются.

Нынешние взрывы стали продолжением череда аналогичных происшествий во Франкфурте и его окрестностях. Ранее на этой неделе взрывные устройства сработали у киоска в районе Заксенхаузен и возле жилого дома в Боккенхайме. По тем эпизодам полиция уже задержала 15-летнего гражданина Нидерландов. Следствие проверяет версию о связи этих действий с организованной преступностью. Пока не установлено, имеют ли новые взрывы отношение к предыдущим.

Сентябрь в Германии отмечен серией чрезвычайных происшествий, связанных со взрывами и попытками диверсий. В начале месяца неизвестные атаковали объекты энергосистемы в нескольких федеральных землях: следователи обнаружили десятки самодельных устройств возле подстанций и высоковольтных линий. Расследование было передано федеральной прокуратуре, а по делу был задержан 48-летний житель Гевельсберга, которого подозревают в попытках вызвать масштабные отключения электричества.

Полиция связывает часть недавних эпизодов во Франкфурте и соседнем Оффенбахе с деятельностью организованных преступных группировок, однако окончательные выводы следствия еще предстоит сделать.