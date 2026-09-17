МИД Индии предупредил США о последствиях санкций против России

Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным заявлением, в котором предупредило Соединенные Штаты о возможных последствиях введения новых санкций против России и Ирана. Ведомство отметило, что Нью-Дели намерено предпринять все необходимые шаги для защиты своих торговых и экономических интересов в свете принятия соответствующего законопроекта конгрессом США.

В заявлении МИДа подчеркивается, что одним из ключевых приоритетов правительства Индии остается обеспечение энергией 1,4 миллиарда жителей страны. В связи с этим Нью-Дели планирует продолжать диверсификацию источников поставок энергоносителей, ориентируясь на текущую ситуацию на мировых рынках.

Индийская сторона указала, что возможные последствия американских ограничений неоднократно обсуждались с представителями США на высоком уровне. По оценке ведомства, новые санкционные меры способны негативно повлиять не только на двусторонние отношения, но и на стабильность международного энергетического рынка в целом.

«Правительство Индии отметило принятие в конгрессе США закона о санкциях против России и Ирана. Мы следим за дальнейшим развитием событий в этом вопросе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД Индии также заявил о тесном сотрудничестве с национальными торгово-промышленными организациями для минимизации негативных эффектов от потенциальных ограничений. «Индийская сторона ясно дала понять, что намерена принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов», — резюмировали в министерстве.

На фоне этих событий портал Axios сообщил о расколе внутри Демократической партии США по вопросу нового санкционного пакета. Руководство демократов в палате представителей, согласно источникам издания, открыто выступило против данного документа, что может осложнить его дальнейшее продвижение и реализацию.