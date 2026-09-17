Цена на нефть Urals для Индии достигла максимума с весны из-за дефицита сырья на Ближнем Востоке

Стоимость Российской нефтяной марки Urals при поставках в индийские порты в октябре достигла отметки в 8 долларов за баррель относительно североморского эталона Dated Brent. Об этом сообщают источники Reuters в торговых кругах. Данный показатель является максимальным с апреля-мая 2026 года, когда на фоне боевых действий в Иране наблюдалась схожая рыночная конъюнктура.

Основной причиной резкого роста стоимости стала нехватка сырья из государств Персидского залива. Участники рынка опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к серьезному дефициту нефти. В этих условиях переработчики вынуждены искать альтернативные источники поставок за пределами региона, что значительно увеличивает спрос на российские сорта, включая Urals.

Для сравнения: в августе надбавка к датированному бенчмарку составляла всего около 1 доллара за баррель. Таким образом, за короткий период премия выросла в восемь раз.

Дополнительным фактором, поддерживающим цены, стало сокращение объемов отгрузки нефти через порт Новороссийск. По оценкам трейдеров, в сентябре порт преимущественно реализует остатки августовских объемов и транзитные ресурсы из Казахстана.

В августе экспорт и транзит нефти через Новороссийск упали более чем вдвое по сравнению с июлем с 800 тысяч до менее 350 тысяч баррелей в сутки. Причиной столь резкого снижения стали атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру порта и прилегающие объекты.

Ситуацию на рынке усугубляет высокая конкуренция за российское сырье между крупнейшими азиатскими покупателями. Пекин активно наращивает закупки, что создает дополнительное давление на цены. Стоимость дальневосточной нефти ESPO Blend, которая преимущественно поставляется в Китай, недавно также продемонстрировала резкий рост из-за повышенного интереса со стороны местных нефтеперерабатывающих заводов.

На фоне этих событий мировые цены на нефть продолжают расти, отражая обеспокоенность инвесторов возможными перебоями в поставках из ключевых регионов добычи.