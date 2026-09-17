Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет». Об этом сообщили три источника на рынке недвижимости, знакомые с ситуацией. По их данным, такая мера рассматривается как один из вариантов реструктуризации займов крупнейшего российского девелопера перед основным кредитором.

В настоящее время условия потенциальной сделки находятся на стадии обсуждения. Один из источников отметил, что не исключается сценарий, при котором в качестве залога выступят активы бенефициаров группы, не имеющие прямого отношения к операционному бизнесу «Самолета».

Другой собеседник издания указал на более вероятный вариант — вхождение Сбербанка в капитал дочерних структур девелопера, которые строят жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка. Такая форма сотрудничества считается комфортной для обеих сторон: кредитор получает полный контроль над всеми операционными процессами в проектах, а застройщик обеспечивает гарантии передачи квартир покупателям, что критически важно для соблюдения требований эскроу-счетов.

Масштаб потенциальных изменений обусловлен значительной долговой нагрузкой компании. Согласно отчетности, по итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов «Самолета» составлял 325,3 млрд рублей, а долгосрочных — 448,1 млрд рублей.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы. По данным за 2025 год, задолженность перед ним достигала 274,2 млрд рублей, что составляет 30,6% от общей суммы долгов компании. При этом текущая рыночная оценка бизнеса существенно ниже объема обязательств: по состоянию на 16 сентября капитализация «Самолета» на Московской бирже составляла всего 15,67 млрд рублей.

Подобная диспропорция между долгом и стоимостью компании повышает риски для кредиторов и делает вопросы реструктуризации и усиления контроля со стороны банка ключевыми для сохранения устойчивости девелопера на рынке.