ВВП России во II квартале 2026 года вырос на 1,3% в годовом выражении

Экономика России сохраняет положительную динамику: по данным Росстата, рост ВВП во втором квартале 2026 года составил 1,3% год к году. Председатель правительства Михаил Мишустин подтвердил сохранение положительной траектории экономического роста, отметив устойчивость ряда отраслей промышленности и сектора услуг.

Тем не менее текущие темпы заметно ниже уровней предыдущих периодов. Это объясняется как высокой базой сравнения, так и охлаждением внутреннего спроса на фоне повышенных ставок и инфляционных ожиданий. Неоднородность сохраняется и на отраслевом уровне: промышленное производство и логистика чувствуют себя увереннее, тогда как потребительский сегмент и ряд направлений розничной торговли остаются под давлением.

Аналитики сходятся во мнении, что ключевой вопрос второго полугодия — сможет ли инвестиционная активность компаний компенсировать сдержанность потребителей. От ответа на него зависят как годовые итоги, так и параметры бюджета на следующий период. Для бизнеса текущая ситуация означает умеренно-оптимистичный сценарий: рынок растёт, но без прежней динамики, что требует более точного планирования и осторожного управления издержками.

Источники: Росстат, заявления председателя правительства РФ, август 2026 года.